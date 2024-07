Exolaunch déploie avec succès des satellites lors du lancement inaugural historique d'Ariane 6, améliorant ainsi l'accès de l'Europe à l'espace





Exolaunch, le leader mondial des services de gestion et d'intégration de missions de lancement et de déploiement de satellites, est fier d'annoncer le déploiement réussi de quatre satellites à bord du premier vol Ariane 6 d'Arianespace. Le décollage a eu lieu le mardi 9 juillet à 16h00 GFT depuis le Centre spatial guyanais, également connu sous le nom de Port spatial de l'Europe, à Kourou, en Guyane française. Représentant les clients de l'ESA, de la NASA et de Spacemanic, cette mission souligne le rôle crucial d'Exolaunch dans l'élargissement de l'accès à l'espace et le soutien aux nouveaux fournisseurs de véhicules de lancement.

Ce lancement historique a mis en vedette les satellites ISTSat-1 et 3Cat-4 de l'ESA, CURIE de la NASA et GRBBeta de Spacemanic. Le déploiement réussi de ces satellites souligne l'engagement d'Exolaunch à faciliter la recherche scientifique de pointe et les avancées technologiques grâce à des solutions fiables et innovantes de déploiement de satellites.

ISTSat-1 de l'ESA, développé par des étudiants de l'Instituto Superior Técnico de Lisbonne, vise à démontrer la technologie ADS-B, en validant les capacités de détection et en évaluant les performances de l'antenne et du récepteur pour la réception de messages provenant d'avions commerciaux. 3Cat-4, un CubeSat de l'Universitat Politécnica de Catalunya, comporte un démonstrateur technologique de charge utile micro-ondes flexible avec des objectifs scientifiques liés au GNSS pour l'observation de la Terre et la validation des récepteurs AIS.

La mission CURIE de la NASA comprend deux CubeSats 3U quasi identiques conçus pour explorer l'interférométrie radio à basse fréquence dans l'espace. Ces CubeSats étudieront les sursauts radio solaires en maintenant une séparation de 1 à 3 km après le déploiement, contribuant ainsi à la compréhension de la météorologie spatiale héliosphérique et servant de preuve de concept pour de futurs observatoires d'interférométrie basés dans l'espace.

Le GRBBeta de Spacemanic, un CubeSat 2U, sert de démonstration technique pour la future constellation CAMELOT, qui vise à détecter et à localiser les sursauts gamma depuis l'espace. Gérée par Spacemanic et dirigée par l'Université technique de Ko?ice, cette mission permet de tester de nouveaux sous-systèmes, notamment un module de positionnement GNSS avancé et un modem radio pour la télémétrie instantanée.

Le lancement réussi d'Ariane 6 représente une étape importante pour l'industrie spatiale européenne, annonçant une nouvelle ère d'amélioration de l'accès à l'espace pour les entités européennes. Ariane 6 est conçue pour offrir flexibilité et rentabilité, ce qui en fait une option attrayante pour diverses missions spatiales. En soutenant ce lancement historique, Exolaunch renforce sa volonté de favoriser la croissance et l'innovation dans le secteur spatial européen.

« Exolaunch est honoré d'avoir participé au vol inaugural d'Ariane 6, travaillant aux côtés d'Arianespace, de l'ESA et du CNES pour fournir à nos clients un accès fiable à l'espace », déclare Jeanne Allarie, directrice commerciale d'Exolaunch. « Nous félicitons également l'ESA, la NASA et Spacemanic pour le succès de leurs déploiements de satellites. Nous sommes fiers de soutenir ces missions innovantes et nous nous réjouissons des avancées scientifiques et technologiques qu'elles apporteront. Ce lancement témoigne non seulement des prouesses techniques et de l'esprit de collaboration de la communauté spatiale européenne, mais il constitue également un tremplin vers une présence européenne plus forte et plus compétitive dans l'industrie spatiale mondiale. Nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de soutenir les futurs lancements d'Ariane 6 et de nous assurer que l'Europe reste à la pointe de l'exploration spatiale. »

À propos d'Exolaunch

Exolaunch (Allemagne, États-Unis) est un leader mondial des technologies d'intégration et de déploiement des missions de lancement. Avec une décennie d'expérience en matière de vol et près de 400 satellites lancés dans le cadre de 29 missions à ce jour, Exolaunch s'appuie sur sa connaissance du secteur pour concevoir des solutions clés en main qui répondent aux besoins des clients et aux tendances du marché. Exolaunch exécute des contrats de lancement pour les leaders de l'industrie, les startups les plus innovantes du monde, les instituts de recherche, les organisations gouvernementales et les agences spatiales internationales. L'entreprise développe et fabrique ses propres systèmes de séparation de petits satellites, éprouvés en vol et à la pointe de l'industrie, avec le pédigrée dont la croissance est la plus rapide sur le marché. Exolaunch met en avant une utilisation sûre, durable et responsable de l'espace et s'engage à rendre l'espace accessible à tous.

