Niuriss - Une préparation pour nourrissons canadienne pour les parents bien préparés offre des visites aux médias

KINGSTON, ON, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Canada Royal Milk a le plaisir d'annoncer le lancement inaugural de Niuriss, une préparation pour bébés conçue pour offrir aux parents canadiens une source fiable et durable de nutrition de haute qualité pour leurs touts petits. Niuriss est maintenant disponible en ligne, et à l'achat de deux contenants, les parents bénéficieront d'une livraison gratuite à travers le Canada.

Niuriss est la seule préparation pour nourrissons fabriquée au Canada, avec la capacité de produire suffisamment de préparation pour répondre entièrement aux besoins du marché canadien.

« Fabriqué au Canada - la force qui nous distingue », déclare Chenggang Han, directeur général de Canadian Royal Milk. « Niuriss est conçu pour les parents canadiens qui accordent de l'importance aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. »

Niuriss s'engage à fournir une alimentation infantile de qualité supérieure en adhérant aux normes mondiales les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. Produite dans une usine nord-américaine de premier plan, chaque contenant de préparation Niuriss est fabriqué avec soin, à partir d'ingrédients de première qualité et de lait canadien d'origine locale exempt d'hormones de croissance artificielles et d'antibiotiques. De plus, elle contient les premiers lipides OPO commercialisés, structurés pour être similaires au lait maternel, ce qui offre de multiples avantages pour le développement et la croissance des bébés. La formule Niuriss est certifiée casher et halal.

« Tous les parents savent qu'il n'existe pas de solution unique ni d'aide-mémoire pour élever un enfant. Il n'y a pas une seule bonne façon d'élever un bébé. Mais ce n'est pas grave. Niuriss a été créé dans l'intention de fournir des préparations de qualité pour nourrir les familles à travers le Canada et de soutenir le choix des parents dans le processus », a conclu M. Han.

Les préparations pour nourrissons Niuriss sont produites par Canada Royal Milk, une usine située à Kingston, en Ontario. Canada Royal Milk exploite une usine de pointe de 320 000 pieds carrés et emploie plus de 150 professionnels qualifiés. Grâce à la création d'emplois canadiens bien rémunérés et de grande qualité dans notre usine de Kingston, Canada Royal Milk s'engage à répondre aux besoins du Canada en matière de préparations pour nourrissons.

Canada Royal Milk propose des visites exclusives de sa production. Les visiteurs seront invités à voir de leurs propres yeux l'équipement de pointe et les processus hautement automatisés qui transforment le lait en préparations pour nourrissons de haute qualité. Pour profiter d'une visite exclusive ou pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter : Vanessa Francone ([email protected]).

Niuriss devrait être disponible pour la distribution au détail cet été. Pour les commandes en ligne, veuillez consulter le site suivant : niuriss.com.

