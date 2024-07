AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se réunissent à Halifax du 15 au 17 juillet 2024





HALIFAX, NS, le 10 juill. 2024 /CNW/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, accueillera la Rencontre estivale 2024 des premiers ministres des provinces et territoires, du 15 au 17 juillet à l'hôtel Westin Nova Scotian à Halifax.

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Commonwealth, située à l'étage Convention de l'hôtel Westin Nova Scotian, du lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que de prises de courant.

Programme pour les médias

Toutes les heures sont en heure de l'Atlantique (HA).

Lundi 15 juillet 9 h Ouverture du bureau d'inscription des médias, distribution des porte-noms

et ouverture de la salle de presse Salle de bal Commonwealth (étage Convention, hôtel Westin Nova Scotian) 18 h Fermeture de la salle de presse 18 h 45 Séance de photo avec les médias Cour Queen's Marque

Mardi 16 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Commonwealth (étage Convention, hôtel Westin Nova Scotian) 9 h 45 Séance de photo avec les médias Séance de photo lors de la session d'ouverture de la Rencontre estivale

des premiers ministres des provinces et territoires. Les médias seront

escortés jusqu'à la salle de réunion des premiers ministres. 17 h Point de presse du premier ministre Houston Salle de bal Commonwealth (étage Convention, hôtel Westin Nova Scotian) 18 h Fermeture de la salle de presse

Mercredi 17 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Commonwealth (étage Convention, hôtel Westin Nova Scotian) 13 h 30 Conférence de presse de clôture Pavillon Chrysler Canada, Musée canadien de l'immigration du Quai 21 18 h Fermeture de la salle de presse

Diffusion en direct et renseignements de connexion

Mercredi 17 juillet, 13 h 30 HA

Conférence de presse de clôture

Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure d'assister à la conférence de presse de clôture peuvent poser une question à un premier ministre. Veuillez composer le numéro de la conférence de presse et utiliser l'information suivante :

NUMÉRO À COMPOSER : 1 800 717-1738 ID DE LA CONFÉRENCE : 67521

Les médias souhaitant se joindre à la conférence de presse téléphonique sont priés de le faire au plus tard à 13 h 10 (heure de l'Atlantique) le mercredi 17 juillet.

Les membres des médias peuvent également regarder la conférence de presse en ligne en direct par le biais de la Chaîne YouTube du Conseil de la fédération :

Français : https://youtube.com/live/fV1WlBfL-rU?feature=share

Anglais : https://youtube.com/live/y4Mz4-yizZI?feature=share

Langue utilisée sur place : https://youtube.com/live/_6uPgBjXIU4?feature=share

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

