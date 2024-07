iHerb® dévoile un nouveau partenariat mondial de distribution en ligne avec The Vitamin Shoppe®.





Les marques de compléments alimentaires, notamment The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® et BodyTech® Elite, sont désormais disponibles dans plus de 180 pays via iHerb.

IRVINE, Californie, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque une étape importante dans l'industrie de la santé et du bien-être puisque iHerb, l'un des principaux détaillants en ligne de vitamines, minéraux, suppléments et autres produits de santé et de bien-être, annonce un partenariat avec The Vitamin Shoppe pour apporter le portefeuille de marques exclusives du détaillant américain à des millions de nouveaux consommateurs dans le monde entier.

Des suppléments aux soins de la peau en passant par les produits d'épicerie, iHerb expédie plus de 50 000 produits de plus de 1 800 marques dans plus de 180 pays. Grâce à ce partenariat, les consommateurs de produits de santé et de bien-être peuvent désormais accéder à la gamme innovante de marques haut de gamme de The Vitamin Shoppe, notamment The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® et BodyTech® Elite, sur la plateforme mondiale en ligne d'iHerb.

Muriel Gonzalez, présidente de The Vitamin Shoppe, a commenté : "Chez The Vitamin Shoppe, nous pensons que tout le monde mérite d'être en bonne santé, c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de pouvoir proposer nos suppléments de haute qualité et nos formules avancées de nutrition sportive à des millions de nouveaux consommateurs sur les marchés du monde entier, grâce à la portée mondiale d'iHerb. Notre collection de marques et de produits exclusifs est constamment en tête des ventes dans l'ensemble de nos activités aux États-Unis, en raison de leur qualité, de leur innovation et de leur valeur reconnues. Nous sommes impatients d'apporter ces normes de pointe à notre partenariat avec iHerb et sa vaste base de clients internationaux".

iHerb propose aujourd'hui plus de 250 produits de The Vitamin Shoppe, et des centaines d'autres devraient être lancés dans les mois à venir. Les marques disponibles sont les suivantes

La marque Vitamin Shoppe ® est une gamme complète de plus de 800 vitamines, minéraux et suppléments de haute qualité pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même, quelle que soit la définition que vous en donnez.





® est une gamme complète de plus de 800 vitamines, minéraux et suppléments de haute qualité pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même, quelle que soit la définition que vous en donnez. Vthrive The Vitamin Shoppe ® vous aide à atteindre le niveau suivant dans votre parcours de bien-être grâce à des produits innovants, fondés sur la recherche et basés sur des solutions.





® vous aide à atteindre le niveau suivant dans votre parcours de bien-être grâce à des produits innovants, fondés sur la recherche et basés sur des solutions. BodyTech ® est une large gamme de suppléments de nutrition sportive testés et de qualité, créés pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de remise en forme, quel que soit votre niveau.





® est une large gamme de suppléments de nutrition sportive testés et de qualité, créés pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de remise en forme, quel que soit votre niveau. BodyTech® Elite propose des formules de nutrition sportive avancées et plus puissantes pour les athlètes de haut niveau qui exigent le meilleur d'eux-mêmes.

Chaque produit de la famille de marques de The Vitamin Shoppe est soumis à 320 étapes rigoureuses d'assurance qualité, la pureté et la puissance des ingrédients étant vérifiées par des laboratoires tiers indépendants. Les clients peuvent être sûrs que tous les produits des marques de The Vitamin Shoppe respectent ou dépassent les normes de qualité de l'industrie.

iHerb, connu pour son engagement à fournir aux clients la meilleure sélection de produits naturels à des prix compétitifs, partage l'engagement de The Vitamin Shoppe en faveur de la qualité et de la satisfaction des clients. Ce partenariat souligne l'objectif commun des deux entreprises de soutenir les individus dans leur parcours de bien-être tout au long de leur vie.

"Depuis sa création, iHerb fournit à ses clients du monde entier des produits authentiques provenant de marques fiables et respectées. Nous sommes fiers d'accueillir les marques de The Vitamin Shoppe sur notre site, ce qui enrichit encore notre offre de produits diversifiée", a déclaré Lindsey Wiefels, vice-présidente principale du merchandising pour iHerb. "Notre collaboration et notre partenariat nous permettent de remplir notre mission, qui est de fournir aux clients du monde entier un accès à des produits de santé et de bien-être de la plus haute qualité. En collaboration avec The Vitamin Shoppe, nous nous réjouissons de pouvoir donner aux individus la possibilité de donner la priorité à leur bien-être physique et émotionnel".

Grâce à son vaste réseau logistique, iHerb expédie directement chaque produit à ses clients à partir de l'un de ses centres de distribution climatisés, conformes aux BPF ou à la norme ISO, situés dans l'ensemble des États-Unis et de l'Asie. Chaque site iHerb est soumis à un contrôle de la température, maintenue entre 23 et 24 degrés Celsius, ce qui protège les produits des conditions nocives telles que la chaleur, le froid et l'humidité extrêmes.

À propos de iHerb :

iHerb est l'un des principaux détaillants en ligne au monde qui propose une vaste sélection de vitamines, de minéraux, de suppléments et d'autres produits de santé et de bien-être provenant de plus de 1 800 marques réputées. Soutenu par une équipe internationale de 3 000 personnes, iHerb sert plus de 10 millions de clients actifs dans plus de 180 pays et en 19 langues. Le réseau logistique mondial sophistiqué d'iHerb s'appuie sur huit centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis et en Asie, offrant aux clients une expérience d'achat transparente et fiable. Fondé en 1996 et basé à Irvine, en Californie, iHerb a pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site corporate.iherb.com.

À propos de The Vitamin Shoppe

Le bien-être tout au long de la vie commence icitm. The Vitamin Shoppe®, une filiale de Franchise Group, Inc. est un détaillant spécialisé omnicanal mondial et une société de style de vie axée sur le bien-être dont la mission est de fournir aux clients les produits, les conseils et les services les plus fiables pour les aider dans leur quête de bien-être tout au long de leur vie. Basée à Secaucus, dans le New Jersey, la société propose un assortiment complet de solutions nutritionnelles, notamment des vitamines, des minéraux, de la nutrition sportive, des suppléments spécialisés, des herbes, des remèdes homéopathiques et des produits écologiques. En plus de proposer des produits d'environ 700 marques nationales, The Vitamin Shoppe offre des produits de ses propres marques au sein de ses propres canaux de distribution et de vente en gros, notamment : The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactortm, fitfactor KETOtm, plnt®, ProBioCare®, True Athlete® et TrueYoutm. Aux États-Unis, la société exerce ses activités par l'intermédiaire d'environ 700 magasins de détail exploités par la société et franchisés sous les enseignes The Vitamin Shoppe et Super Supplementstm, et par le biais de son site web, www.vitaminshoppe.com. À l'échelle mondiale, The Vitamin Shoppe sert des clients dans certains marchés d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale par l'intermédiaire de partenaires omnicanaux locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg

10 juillet 2024 à 13:40

