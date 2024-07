iHerb® dévoile un nouveau partenariat de distribution mondial en ligne avec The Vitamin Shoppe®





Les marques de suppléments exclusives, dont The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® et BodyTech® Elite, sont maintenant offertes dans plus de 180 pays par l'entremise d'iHerb

IRVINE, Californie, 10 juillet 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque une étape importante dans l'industrie de la santé et du bien-être, alors que iHerb, l'un des principaux détaillants en ligne de vitamines, de minéraux, de suppléments et d'autres produits de santé et de bien-être au monde, annonce un partenariat avec The Vitamin Shoppe pour offrir le portefeuille de marques exclusives de premier plan du détaillant américain à des millions de nouveaux consommateurs dans le monde.

Des suppléments aux soins de la peau en passant par les articles d'épicerie, iHerb expédie plus de 50 000 produits de plus de 1 800 marques dans plus de 180 pays. Grâce à ce partenariat, les consommateurs en matière de santé et de bien-être peuvent maintenant accéder à la gamme novatrice de marques haut de gamme de The Vitamin Shoppe, dont The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® et BodyTech® Elite, sur la plateforme en ligne mondiale d'iHerb.

Muriel Gonzalez, présidente de The Vitamin Shoppe, a déclaré : « Chez The Vitamin Shoppe, nous croyons que tout le monde mérite d'être en bonne santé, alors nous sommes particulièrement heureux d'offrir maintenant nos suppléments de haute qualité et nos formules de nutrition sportive avancées à des millions de nouveaux consommateurs sur les marchés du monde entier, grâce à la portée mondiale d'iHerb. Notre collection de marques et de produits exclusifs sont constamment les meilleurs vendeurs dans l'ensemble de nos activités aux États-Unis, en raison de leur qualité, de leur innovation et de leur valeur dignes de confiance. « Nous sommes impatients d'intégrer ces normes de pointe à notre partenariat avec iHerb et sa vaste clientèle internationale. »

iHerb offre maintenant plus de 250 produits de The Vitamin Shoppe, et des centaines d'autres devraient être lancés au cours des prochains mois. Les marques disponibles comprennent :

La marque Vitamin Shoppe ® est une gamme complète de plus de 800 vitamines, minéraux et suppléments de haute qualité pour vous aider à vous surpasser, peu importe comment vous les définissez.



Le Vthrive The Vitamin Shoppe ® vous aide à atteindre un niveau supérieur dans votre parcours de bien-être grâce à des produits novateurs et axés sur la recherche et les solutions.



BodyTech ® est une vaste gamme de suppléments alimentaires pour le sport testés et de qualité, créés pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de conditionnement physique, peu importe votre niveau.



® est une vaste gamme de suppléments alimentaires pour le sport testés et de qualité, créés pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de conditionnement physique, peu importe votre niveau. BodyTech® Elite offre des formules de nutrition sportive avancées et plus puissantes aux athlètes de haut niveau qui exigent le meilleur d'eux-mêmes.

Chaque produit de la famille de marques The Vitamin Shoppe est soumis à 320 étapes rigoureuses d'assurance de la qualité, la pureté et la puissance des ingrédients étant vérifiées par des laboratoires tiers indépendants. Les clients peuvent être assurés que tous les produits des marques The Vitamin Shoppe respectent ou dépassent les normes de qualité de l'industrie.

iHerb, reconnu pour son engagement à offrir aux clients la meilleure sélection de produits naturels à des prix concurrentiels, partage le dévouement de The Vitamin Shoppe envers la qualité et la satisfaction de la clientèle. Ce partenariat souligne l'objectif commun des deux entreprises de soutenir les personnes dans leur parcours de bien-être tout au long de leur vie.

« Depuis sa création, iHerb fournit à ses clients du monde entier des produits authentiques de marques fiables et vénérées. « Nous sommes fiers d'accueillir les marques exclusives de The Vitamin Shoppe sur notre site, ce qui enrichit davantage notre offre diversifiée de produits, a déclaré Lindsey Wiefels, première vice-présidente, Marchandisage chez iHerb. « Notre collaboration et notre partenariat nous permettent de remplir notre mission qui consiste à offrir aux clients du monde entier un accès à des produits de santé et de bien-être de la plus haute qualité. En collaboration avec The Vitamin Shoppe, nous sommes impatients de donner aux personnes les moyens de prioriser leur bien-être physique et émotionnel."

Grâce à son vaste réseau logistique, iHerb expédie directement chaque produit à ses clients à partir de l'un de ses centres de distribution climatisés conformes aux BPF ou à l'ISO situés partout aux États-Unis et en Asie. Chaque installation d'iHerb est à température contrôlée, maintenue entre 74 et 75 degrés Fahrenheit (23 et 24 degrés Celsius), ce qui protège les produits contre les conditions nocives comme la chaleur extrême, le froid et l'humidité.

À propos d'iHerb :

iHerb est l'un des principaux détaillants en ligne au monde qui se consacrent à offrir une vaste sélection de vitamines, de minéraux, de suppléments et d'autres produits de santé et de bien-être de plus de 1 800 marques réputées. Soutenue par une main-d'oeuvre mondiale de 3 000 membres d'équipe, iHerb sert plus de 10 millions de clients actifs dans plus de 180 pays et 19 langues. Le réseau logistique mondial sophistiqué d'iHerb est ancré dans huit centres de traitement climatisés situés aux États-Unis et en Asie, offrant aux clients une expérience de magasinage transparente et fiable. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb a pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.iherb.com.

À propos de The Vitamin Shoppe

Le bien-être tout au long de la vie commence icitm. Vitamin Shoppe®, une filiale de Franchise Group, Inc., est un détaillant spécialisé omnicanal mondial et une entreprise de bien-être et de style de vie dont la mission est d'offrir aux clients les produits, les conseils et les services les plus fiables pour les soutenir dans leur parcours de bien-être à vie. Établie à Secaucus, au New Jersey, l'entreprise offre un assortiment complet de solutions nutritionnelles, y compris des vitamines, des minéraux, une nutrition sportive, des suppléments spécialisés, des herbes, des remèdes homéopathiques et des produits de vie verte. In addition to carrying products from approximately 700 national brands, The Vitamin Shoppe offers products from its proprietary brands within its owned and wholesale channels, including : The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactortm, fitfactor KETOtm, plnt®, ProBioCare®, True Athlete® et TrueYoutm. Aux États-Unis, la Société exerce ses activités dans environ 700 magasins de détail exploités par la Société et franchisés sous les bannières The Vitamin Shoppe et Super Supplementstm, et sur son site Web, www.vitaminshoppe.com. À l'échelle mondiale, The Vitamin Shoppe sert des clients dans certains marchés d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale par l'entremise de partenaires omnicanal locaux.

10 juillet 2024

