Enerkem annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction





MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /PRNewswire/ -- Enerkem, fournisseur mondial de technologies pour la production de carburants et de produits chimiques à faible intensité carbone à partir de déchets, est heureuse d'annoncer la nomination de Michel Chornet au poste de chef de la direction, succédant ainsi à Dominique Boies. Cette annonce fait suite à une série de changements importants visant à préparer la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Michel Chornet, déjà un membre clé de l'équipe de direction d'Enerkem depuis de nombreuses années, assume le rôle de chef de la direction dès aujourd'hui. Cette nomination s'inscrit naturellement dans la continuité de l'entreprise fondée en 2000 par la famille de Michel, par son père Esteban Chornet et son défunt frère Vincent Chornet. Michel apporte plus de 25 ans d'expérience en développement technologique, développement des affaires, démarrage d'usines, performance, financement, gestion de la croissance, et recherche et développement. Chez Enerkem depuis plus de 17 ans, il a occupé divers postes de direction, et a notamment dirigé les activités de développement des affaires ainsi que la gestion de la technologie.

Michel succède à Dominique Boies, qui a dirigé Enerkem à travers des étapes cruciales au cours des sept dernières années. Dominique Boies a d'abord occupé le poste de chef de la direction financière avant de devenir chef de la direction en 2019. Sous son leadership, Enerkem a franchi des jalons majeurs, notamment avec le lancement d'un premier projet commercial unique en son genre, Recyclage Carbone Varennes, actuellement en construction au Québec. Il a également mis en chantier plusieurs projets d'envergure et conclut des partenariats financiers stratégiques.

À la lumière de la contribution de Dominique, Michel a exprimé son immense gratitude pour le leadership et l'engagement de son prédécesseur. « Dominique a jeté des bases solides pour la réussite d'Enerkem, et je suis honoré de bâtir sur ces fondations, » a-t-il déclaré. « Dominique fera toujours partie de l'histoire d'Enerkem, et nous le remercions sincèrement pour sa contribution. »

D'autre part, Michel a souligné la volonté d'Enerkem à miser sur ses réalisations actuelles. « Nous souhaitons accélérer nos efforts de commercialisation afin de contribuer à l'assainissement des secteurs difficiles à décarboner à travers le monde, » a-t-il indiqué. « Nous croyons fermement que nous possédons la meilleure technologie disponible pour décarboner l'industrie maritime grâce à notre biométhanol à faible teneur en carbone, l'aviation grâce à notre carburant d'aviation durable (SAF) de deuxième génération, le meilleur de sa catégorie, et les produits chimiques circulaires. Je suis très fier de prendre la direction d'Enerkem et de son exceptionnelle équipe talentueuse alors que nous entamons ce nouveau chapitre. Je suis confiant en notre capacité collective à atteindre de nouveaux sommets. »

À propos d'Enerkem

Fondée en 2000, Enerkem commercialise sa technologie innovante de gazéification qui transforme les déchets non recyclables en biocarburants, en carburants à faible intensité carbone et en produits chimiques circulaires pour les secteurs difficiles à décarboner, y compris les carburants durables pour l'aviation et le transport maritime. La technologie d'Enerkem est une solution aux problèmes de gestion des matières résiduelles et à la dépendance aux combustibles fossiles, tout en contribuant au développement d'une économie circulaire pour un avenir durable et sans émission de carbone. Pour plus d'information?: www.enerkem.com

Source : Enerkem Inc., Relations médias, Valérie Gonzalo, [email protected]

10 juillet 2024 à 13:00

