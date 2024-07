Midea Group fait le point sur sa tournée de recrutement universitaire du 1er semestre 2024 : un bond en avant stratégique dans l'innovation mondiale et la localisation





Chef de file mondial de la technologie et de l'innovation, Midea Group vient de clôturer son 1H 2024 Campus Recruitment Tour par un événement qui s'est tenu le 6 juillet à l'Université de Stanford. Ces activités de recrutement représentent également une étape importante dans l'expansion mondiale de l'entreprise et sa localisation stratégique de l'innovation.

Fort d'un portefeuille diversifié de solutions de maison intelligente, de technologies industrielles, de technologies de construction, de robotique et d'automatisation, et des activités d'innovation, Midea Group renouvelle sa détermination à répondre aux attentes des marchés mondiaux par l'entremise de cette initiative de recrutement. Chaque année, 15 à 20% des recrues universitaires de Midea Group ont fait des études à l'étranger, une richesse qui vient étoffer le pool de talents internationaux de la société.

Points forts du Midea Campus Recruitment 2024 :

Plus de 3 000 candidats ont pris part à l'événement

Plus de quatre pays visités et 20 événements organisés sur des campus

Plus de dix tables rondes ont été spécialement organisées pour les doctorants

Sessions stratégiques approfondies :

Le point de vue des dirigeants : des sessions thématiques animées par le CTO, le CPO et d'autres dirigeants de Midea ont été l'occasion de partager des perspectives visionnaires sur l'avenir de la technologie et le rôle central de Midea.

des sessions thématiques animées par le CTO, le CPO et d'autres dirigeants de Midea ont été l'occasion de partager des perspectives visionnaires sur l'avenir de la technologie et le rôle central de Midea. Un plongeon culturel : mettant en avant la philosophie axée sur l'humain de Midea, ces sessions ont permis de rappeler l'engagement de l'entreprise en faveur des employés, notamment en termes de bien-être, d'avantages et de développement personnel.

mettant en avant la philosophie axée sur l'humain de Midea, ces sessions ont permis de rappeler l'engagement de l'entreprise en faveur des employés, notamment en termes de bien-être, d'avantages et de développement personnel. Vitrine de l'innovation : présentation du vaste réseau R&D de Midea, y compris le Central Research Institute promouvant la stratégie « 2+4+N » mondiale, qui a vocation à consolider le leadership de Midea dans l'innovation technologique.

Expériences interactives et immersives :

Sessions Q&R : discussions authentiques sur les valeurs, les opportunités et les attentes de Midea.

discussions authentiques sur les valeurs, les opportunités et les attentes de Midea. Tables rondes : dialogues détaillés sur les initiatives R&D, le développement de carrière et la présence mondiale.

dialogues détaillés sur les initiatives R&D, le développement de carrière et la présence mondiale. Le coin des anciens élèves : les récits personnels d'anciens élèves ont permis de découvrir concrètement les opportunités de carrières au sein de Midea.

Un parcours de recrutement clair :

Procédure exclusive aux étudiants à l'étranger : les étudiants à l'étranger obtenant leur diplôme entre janvier 2024 et décembre 2025 constituent nos candidats cibles et sont invités à déposer leur C.V. en ligne.

les étudiants à l'étranger obtenant leur diplôme entre janvier 2024 et décembre 2025 constituent nos candidats cibles et sont invités à déposer leur C.V. en ligne. Un processus clair : les candidats sont guidés durant un processus transparent de candidature, d'entretien et d'offre d'emploi.

les candidats sont guidés durant un processus transparent de candidature, d'entretien et d'offre d'emploi. Un éventail d'opportunités : des emplois dans les domaines de la R&D, de l'IA, des TI, de l'ingénierie et plus encore témoignent de l'engagement de Midea à promouvoir des compétences et des intérêts professionnels variés.

des emplois dans les domaines de la R&D, de l'IA, des TI, de l'ingénierie et plus encore témoignent de l'engagement de Midea à promouvoir des compétences et des intérêts professionnels variés. Un rayonnement mondial : avec des opportunités de carrière dans plus de 40 villes, Midea offre aux candidats une chance de travailler dans un environnement multiculturel.

Engagement continu de Midea

Du Royaume-Uni à l'Allemagne, en passant par le Japon et les États-Unis, la tournée de recrutement du premier semestre 2024 de Midea souligne son engagement indéfectible à créer une plateforme innovante, inclusive et ouverte d'esprit. La société continue d'investir de manière significative dans ses ressources humaines et dans la R&D, ce qui lui permet de rester à l'avant-garde des progrès technologiques.

