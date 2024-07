Le groupe MultiBank a été reconnu comme le meilleur courtier Bitcoin pour les traders professionnels





Le groupe MultiBank a le plaisir d'annoncer qu'il a été reconnu comme « Meilleur courtier Bitcoin pour les traders professionnels » par FXEmpire, une autorité de premier plan dans le domaine des marchés financiers. Cette reconnaissance souligne l'engagement indéfectible de MultiBank en faveur de l'excellence, de la sécurité et de l'innovation dans l'industrie du trading du forex et des crypto-monnaies.

L'excellence dans le trading du bitcoin

La reconnaissance du groupe MultiBank par FXEmpire en tant que « Meilleur courtier Bitcoin pour les traders professionnels » souligne son engagement à fournir des conditions de trading optimales et des mesures de sécurité robustes pour les traders Bitcoin.

L'équipe d'experts de FXEmpire, qui possède une expérience considérable en matière de trading sur le marché des changes, a procédé à une analyse méticuleuse des forces et des faiblesses des courtiers, en se focalisant sur les besoins des traders de Bitcoin. L'évaluation a pris en compte des paramètres importants tels que les réglementations régissant les courtiers, la disponibilité de Bitcoin et des CFD Bitcoin, le rapport coût-efficacité et la facilité générale de trading.

Agréé par plus de 15 régulateurs financiers dans le monde, le groupe MultiBank offre une large gamme de CFD sur crypto-monnaies, dont Bitcoin (BTC/USD) et Bitcoin Cash (BCH/USD), avec les meilleures conditions de trading.

Différents types de comptes sont disponibles, comme le compte ECN, qui est destiné aux traders expérimentés et disposant d'un volume de transactions important, avec des spreads compétitifs. Des outils graphiques avancés, des types d'ordres flexibles et un hébergement VPS gratuit facilitent les transactions dans des conditions fiables.

Regarder vers l'avenir

Le groupe MultiBank s'engage à améliorer ses services afin d'offrir aux traders professionnels et amateurs les conditions de trading les plus avancées et les plus sûres.

Les offres originales du groupe MultiBank, incluant l'application conviviale MultiBank-Plus, définissent de nouvelles références dans l'industrie. Cette reconnaissance par FXEmpire témoigne du dévouement sans faille du groupe MultiBank à la prospérité de ses clients sur les marchés financiers mondiaux.

À PROPOS DU GROUPE MULTIBANK

Fondé en Californie aux États-Unis en 2005, le groupe MultiBank a évolué pour atteindre un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars, en desservant plus d'un million de clients. Le groupe est devenu l'un des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne du monde, offrant divers services de courtage et des solutions de gestion d'actifs. Les plateformes de négociation primées du groupe offrent un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur une gamme variée de produits, dont le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations, visitez le site https://multibankfx.com

10 juillet 2024 à 12:25

