Développement du secteur de la transformation bioalimentaire - Plus de 300 000 $ octroyés à la boucherie Nordest

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 307 230 $ à la boucherie Nordest, située à Mont-Laurier. Ce soutien gouvernemental a contribué à la mise en place d'un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments visant à assurer la conformité des processus de fabrication.

La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du nouvel atelier de découpe de l'entreprise.

« Je suis heureux de cet appui accordé à la boucherie Nordest qui lui permettra de moderniser ses installations. Votre gouvernement continuera d'appuyer les entrepreneurs qui prennent le virage de l'automatisation et de la robotisation, contribuant ainsi à leur croissance. J'encourage les entreprises québécoises à innover et je souhaite le plus grand des succès à Nordest! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'initiative de Nordest aura des retombées pour le secteur de la transformation alimentaire, mais aussi pour la communauté de Lanaudière. Je suis fière que le gouvernement du Québec se présente comme un allié stratégique des entreprises de chez nous. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

L'ensemble du projet de Nordest a nécessité des investissements d'environ 1 million de dollars. Il comprenait l'achat d'équipements pour accroître la capacité en boucherie, réduire le temps de traitement et améliorer la qualité de l'emballage des produits grâce à une nouvelle thermoformeuse. De plus, il prévoyait d'augmenter la capacité en cuisine pour la faire passer de 2 150 à 8 600 mets cuisinés par semaine et ainsi servir une plus grande clientèle. Un gain de productivité de plus de 10 % a été enregistré grâce à ce projet.

L'aide financière est accordée dans le cadre du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ce programme vise à accélérer les investissements en automatisation et en robotisation des procédés et des systèmes intégrés de gestion d'entreprise. La réalisation des projets contribue à assurer la compétitivité de l'industrie québécoise ainsi que l'accroissement de la productivité de la main-d'oeuvre. Le programme a également comme objectif de soutenir l'implantation de systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments, en vue d'appuyer les entreprises dans le développement de leurs marchés.

