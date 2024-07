Andrew Peller Limited annonce des nominations à des postes de direction





Paul Dubkowski est nommé directeur général

Patrick O'Brien est nommé président et directeur commercial

GRIMSBY, Ontario, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Andrew Peller Limited (TSX : ADW.A / ADW.B) (« APL » ou la « Société »), l'un des principaux producteurs et distributeurs de vins de qualité et de boissons alcoolisées artisanales au Canada, a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de direction qui entrent en vigueur immédiatement. Le conseil d'administration est convaincu que ces changements placent la Société en position de réussite à long terme et de leadership continu sur le marché.

Paul Dubkowski a été nommé directeur général et a été élu au conseil d'administration. M. Dubkowski a rejoint APL en 2022 en tant que directeur financier et vice-président exécutif de l'informatique. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes pour favoriser une croissance rentable.

De plus, Patrick O'Brien a été nommé président et directeur commercial, assumant des responsabilités élargies en matière de marketing et de tous les canaux de vente. M. O'Brien, qui a rejoint APL en 2019, est un responsable des ventes et du marketing expérimenté à l'échelle internationale et respecté pour son approche stratégique et son souci de constituer des équipes gagnantes.

Comme annoncé précédemment, John Peller assumera un rôle de consultant stratégique pour soutenir l'équipe de direction et assurer une transition en douceur des responsabilités. M. Peller est à l'avant-garde de l'industrie vinicole canadienne depuis 1989 et poursuivra son important travail de sensibilisation pour soutenir le succès à long terme de la Société et de l'industrie vinicole canadienne.

« Après un processus de recherche approfondi, nous sommes ravis de nommer Paul au poste de directeur général et Patrick au poste de président et directeur commercial. Ce sont tous deux des dirigeants accomplis, qui ont une connaissance approfondie des activités d'APL et de l'industrie des boissons alcoolisées. Paul a joué un rôle déterminant dans le renforcement des fondations de la Société au cours des dernières années, tout en menant des initiatives en matière d'efficacité opérationnelle et de réduction des coûts. Patrick a mis sur pied une équipe commerciale de premier plan qui a constamment réalisé une croissance supérieure à celle de la catégorie dans tous les canaux », a déclaré R. Bruce McDonald, président du conseil d'administration. « Avec Paul et Patrick dans ces nouveaux postes, nous disposons de la bonne équipe de direction pour faire progresser les valeurs fondamentales et les riches traditions qui ont été inculquées à la Société par la famille Peller. »

M. McDonald a ajouté : « Pendant plus de 30 ans, John a dirigé l'entreprise en tant que directeur général et a été la force motrice de sa croissance et de son succès. Au nom du conseil d'administration, nous le remercions pour sa contribution et son leadership exceptionnels ».

Paul Dubkowski a commenté : « Je suis ravi d'assumer le rôle de directeur général. Je me réjouis de travailler avec notre conseil d'administration pour construire sur les bases solides de l'entreprise et sur son historique de rentabilité établi depuis plus de 64 ans. L'équipe se concentre sur la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à celui de la catégorie, ainsi que sur la poursuite de l'expansion des marges et de la croissance du BAIIDA ».

À propos d'Andrew Peller Limited

Andrew Peller Limited est l'un des principaux producteurs et distributeurs de vins de qualité et de boissons alcoolisées artisanales au Canada. Les marques primées de Vintners' Quality Alliance comprennent Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards, Gray Monk Estate Winery, Raven Conspiracy, et Conviction. En plus de ces marques haut de gamme, il existe un certain nombre d'offres de cépages à prix populaires, de liqueurs à base de vin, de cidres artisanaux et de spiritueux artisanaux. La Société possède et exploite 101 magasins de détail indépendants bien positionnés en Ontario sous les enseignes The Wine Shop, Wine Country Vintners et Wine Country Merchants. La Société exploite également Andrew Peller Import Agency et The Small Winemaker's Collection Inc. qui sont des importateurs et des agents de commercialisation de vins de qualité supérieure du monde entier. Soucieuse de répondre aux besoins de tous les consommateurs de vin, la Société produit et commercialise des produits de vinification personnelle de qualité supérieure par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Global Vintners Inc, leader reconnu dans le domaine des produits de vinification personnelle. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur le site ir.andrewpeller.com.

