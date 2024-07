Initiative Logement abordable Desjardins - Plus de logements sociaux et abordables à Alma





ALMA, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec Desjardins, Groupe Coderr et la Ville d'Alma, annoncent la construction d'un immeuble de 60 logements sociaux et abordables sur le boulevard des Cascades, à Alma. Le projet Les Habitations Coderr s'appuie sur la mission et les valeurs en matière d'insertion sociale et d'inclusion portées par son promoteur, Groupe Coderr. L'ensemble du projet se réalisera dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins, ainsi que du Fonds d'innovation pour le logement abordable du gouvernement du Canada.

Le montage financier de près de 18 M$ regroupe des investissements du gouvernement du Québec (10,5 M$), du gouvernement du Canada (825 k$), de la Ville d'Alma (4 M$) et de Desjardins (près de 450 k$ en capital patient). Ce dernier consent par ailleurs un prêt hypothécaire de plus de 5,4 M$ à Groupe Coderr, qui bénéficie également d'appuis financiers ponctuels pour la réalisation de ce projet de la part de la Caisse Desjardins d'Alma. À terme, Groupe Coderr assurera la gestion et le maintien de l'immeuble.

Ce nouveau milieu de vie comprendra 60 logements abordables, répartis sur 4 étages, dont 15 seront utilisés comme unités d'hébergement transitoire pour des personnes vivant en situation d'instabilité et d'exclusion sociale. Les locataires de ces unités pourraient également bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec, s'ils y sont admissibles.

Les premiers locataires pourront emménager dès janvier 2026. Équipé d'un ascenseur, de gicleurs et d'une aire de stationnement extérieure, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et des résidents. Le loyer mensuel sera fixé à environ 740 $ pour un logement d'une chambre, à 935 $ pour un logement de deux chambres et à 995 $ pour un logement de trois chambres.

C'est l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, qui en fait l'annonce. Il est accompagné de la mairesse d'Alma, Mme Sylvie Beaumont, du vice-président Services Spécialisés Entreprises au Mouvement Desjardins, M. Mario Lapierre, et de la directrice générale de Groupe Coderr, Mme Josée Gauthier.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin de 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible plus de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée, à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Sur la totalité des projets, 75 % seront de nouvelles constructions, comme le projet du Groupe Coderr à Alma, alors que 25 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois qui vivent des situations d'instabilité et d'exclusion. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la réalisation du projet du Groupe Coderr en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde dispose d'un endroit sûr où se sentir chez soi. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ce projet par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville d'Alma et Desjardins. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour avoir des projets d'habitation dans nos communautés, il nous faut des porteurs de dossiers et là, on en a tout un! Groupe Coderr a une expertise très diversifiée et viendra ajouter une corde à son arc avec ce projet de logements abordables qui, disons-le, tombe à point. Le taux d'inoccupation à Alma est extrêmement bas et nous avons besoin de ce type de projet. Bravo à l'équipe de Groupe Coderr, qui a su rassembler des partenaires de qualité et concrétiser Les Habitations Coderr. »

Éric Girard, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et député de Lac-Saint-Jean

« La construction de ces 60 nouveaux logements abordables et sociaux est une excellente nouvelle pour Alma. Cela s'inscrit parfaitement dans notre Plan particulier d'urbanisme (PPU), qui vise à faire du centre-ville un quartier attractif et habité. Félicitations à Groupe Coderr qui, en plus des 45 logements abordables, offrira 15 autres logements avec accompagnement pour des personnes à revenu faible ou modeste vivant en situation d'exclusion sociale. »

Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

« Pour nous chez Desjardins, l'accès au logement pour tous, c'est une question de solidarité et de dignité. C'est pourquoi nous nous sommes pleinement engagés dans cette cause qui interpelle nos valeurs coopératives. Le nouvel immeuble Les Habitations Coderr, destiné à des personnes qui doivent composer quotidiennement avec des défis supplémentaires, répond à notre volonté de développer des communautés plus justes et équitables. Ce projet démontre également notre capacité à tout mettre en oeuvre et à mobiliser rapidement tous les partenaires, grâce à notre modèle de guichet unique. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Depuis plusieurs années, nous caressons le rêve d'en offrir davantage à notre clientèle vivant en situation d'exclusion sociale. Je tiens à rappeler que c'est notre mission première : l'aide à la personne. La construction de ce complexe d'habitation démultiplie notre impact. Aujourd'hui, nous posons une nouvelle pierre angulaire afin d'offrir à des personnes de meilleures conditions de vie. »

Josée Gauthier, directrice générale du Groupe Coderr

Faits saillants :

La contribution de la Ville d' Alma représente une somme approximative de 4 M$, car elle inclut le don du terrain, la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, et certains crédits de taxes.





représente une somme approximative de 4 M$, car elle inclut le don du terrain, la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, et certains crédits de taxes. Le Fonds pour le logement abordable a pour objectif de faire naître des idées et des approches originales qui stimuleront et feront évoluer le secteur du logement abordable au Canada .





. Le projet se fonde sur la mission et les valeurs du Groupe Coderr en matière d'insertion sociale et d'inclusion. Le volet hébergement transitoire offrira des services d'intervention et d'accompagnement psychosocial en appartement. Il vise le développement de comportements et de compétences chez des personnes à revenu faible ou modeste et vivant en situation d'exclusion sociale. Le but est de favoriser l'intégration future en logement permanent.





Certaines personnes qui s'établiront dans les 15 logements d'hébergement transitoire pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, si elles y sont admissibles, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille ces logements.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Gouvernement du Canada

10 juillet 2024 à 12:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :