Gen II obtient la certification du cadre de protection des données





Gen II Fund Services, LLC (« Gen II »), l'un des principaux administrateurs de fonds de capital privé au niveau mondial, est heureux d'annoncer qu'il est officiellement une organisation certifiée au titre du cadre de protection des données UE-États-Unis, géré par l'Administration du commerce international au sein du ministère du Commerce des États-Unis. La participation active de Gen II au programme de cadre de protection des données démontre aux clients et à leurs investisseurs, fournisseurs et employés que Gen II dispose de mécanismes solides permettant de transférer en toute sécurité des données personnelles vers les États-Unis depuis l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni et la Suisse. Cet engagement garantit une protection des données conforme aux normes juridiques strictes de l'UE, du Royaume-Uni et de la Suisse, en plus de notre alignement actuel sur les lois et réglementations fédérales et étatiques applicables en matière de protection de la vie privée aux États-Unis.

Le cadre de protection des données UE-États-Unis, ainsi que l'extension britannique et le cadre de protection des données Suisse-États-Unis ont été élaborés pour faciliter le commerce transatlantique en fournissant des lignes directrices claires pour le transfert de données, garantissant que les données personnelles de l'UE, du Royaume-Uni et de la Suisse peuvent être transférées en toute sécurité aux États-Unis dans le respect de lois strictes sur la protection de la vie privée. En obtenant ces certifications, Gen II maintient la conformité réglementaire, harmonise les processus de transfert de données et améliore la confidentialité et la protection des données de manière fiable et responsable.

« En tant que directeur général de Gen II, je peux affirmer que notre participation au cadre de protection des données UE-États-Unis, à l'extension britannique et au cadre de protection des données Suisse-États-Unis est une qualification essentielle et différenciée en tant qu'administrateur de fonds de capital privé international de premier plan. Ces certifications sont non seulement des marques de conformité, elles témoignent aussi de notre engagement en faveur de la sécurité des données. Dans un monde de plus en plus numérique, la protection des données personnelles est primordiale. En adhérant à ces normes rigoureuses, nous garantissons que nos clients et leurs investisseurs, fournisseurs et employés peuvent nous confier leurs informations les plus sensibles, renforçant ainsi notre réputation de leader en matière de protection des données et de la vie privée », déclare Steven Millner, directeur général de Gen II.

Pour consulter le cadre de protection des données de Gen II, veuillez cliquer ICI.

Pour consulter la déclaration de confidentialité de Gen II, veuillez cliquer ICI.

À propos de Gen II

Gen II, l'un des principaux fournisseurs internationaux d'administration de fonds, se consacre exclusivement au service des gestionnaires d'actifs et des investisseurs en capital privé, avec des bureaux en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Depuis sa création en 2009, la société s'est développée pour devenir l'un des plus grands administrateurs indépendants de fonds de capital privé, supervisant plus d'un billion de dollars de capital de fonds privés. Gen II s'engage à offrir aux promoteurs de fonds privés une combinaison de personnes, processus et technologies de premier ordre, permettant aux GP de gérer efficacement leur infrastructure opérationnelle, leurs rapports financiers et leurs communications avec les investisseurs. Avec sa récente expansion sur les marchés européens, Gen II est prêt à apporter son expertise et ses solutions innovantes à un plus grand nombre de gestionnaires d'actifs et d'investisseurs dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur gen2fund.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 juillet 2024 à 11:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :