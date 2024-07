AVIS AUX MÉDIAS - Le Commissaire aux services en français de l'Ontario déposera son rapport d'enquête sur la publicité extérieure gouvernementale unilingue le vendredi 12 juillet 2024





TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le Commissaire aux services en français de l'Ontario, Carl Bouchard, rendra public son rapport d'enquête sur la publicité extérieure gouvernementale unilingue le vendredi 12 juillet à 9 h 30, après le dépôt électronique de celui-ci à l'Assemblée législative.

Le Commissaire Bouchard tiendra une conférence de presse au Studio des médias de Queen's Park le 12 juillet, de 9 h 30 à 10 h.

Les journalistes pourront y participer en personne ou par téléconférence.

La conférence de presse sera également diffusée en direct sur le site Web de l'Ombudsman - www.ombudsman.on.ca.

Le rapport, le communiqué de presse et le mot d'ouverture du Commissaire seront affichés sur le site Web de l'Ombudsman à 9 h 30 et partagés via nos médias sociaux.

Les journalistes accrédité(e)s qui souhaitent participer à la conférence de presse du Commissaire et obtenir au préalable une copie sous embargo du rapport sont prié(e)s de nous demander une invitation avant le jeudi 11 juillet à 13 h.

10 juillet 2024 à 11:05

