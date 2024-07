Ford dévoile la nouvelle Ford Capri entièrement électrique. LA LÉGENDE EST DE RETOUR.





COLOGNE, Allemagne, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lorsque vous avez l'âme - lorsque vous avez l'esprit - il importe peu que vous choisissiez de vous retirer des feux de la rampe. Vous pouvez choisir votre moment pour faire votre retour. Et vous pouvez le faire avec style et assurance. Ford est fier de présenter la nouvelle Ford Capri entièrement électrique. Recâblé pour la génération EV.



Avec le retour de la Capri, une voiture classique très appréciée, Ford a élargi son offre de véhicules électriques en ramenant un des véhicules préférés des fans. Un coupé sportif classique, apprécié des familles européennes, renaît pour une génération électrique, avec un nouveau look, tout en conservant ses caractéristiques de conception emblématiques, mais avec un objectif moderne.

Ford s'est associé à la légende du football français Eric Cantona pour mener la révélation de la nouvelle Capri, que l'on voit à l'avant-plan du lancement de la voiture par la société, ainsi que tout au long de sa campagne.

Cantona, le légendaire meneur de jeu, a déclaré : "Certains disent que les légendes naissent. D'autres disent que les légendes sont faites. Seules les légendes le savent vraiment. Ce Capri est une réinterprétation remarquable du classique. Un coupé sportif pour la famille. Mais surtout, elle est entièrement électrique. C'est l'avenir. Les légendes s'excusent pour rien".

La Capri tout électrique a été conçue pour être rebelle jusqu'à la moelle, avec une palette de couleurs assortie et l'audace que l'on peut attendre d'une Capri originale d'antan. Le nouveau design de l'EV s'inspire de celui de son prédécesseur, depuis le style des phares jusqu'à la forme de la carrosserie et l'apparence de l'arrière. C'est une véritable voiture de sport pour la famille, avec plus de 620 km d'autonomie en charge rapide et plus de 570 litres de volume de coffre.

Au-delà du design, ce véhicule électrique vise à faire entrer l'héritage de la Capri dans l'avenir grâce à une série de technologies qui amélioreront l'expérience du client. Grâce à des technologies intelligentes telles que le changement de voie automatisé et la surveillance des cyclistes lors de l'ouverture des portes, la Capri peut vous aider à rester en sécurité sur la route et en ville. Par ailleurs, un siège conducteur massant est proposé de série, ainsi qu'un écran tactile coulissant, faisant de la Ford Capri tout électrique un véhicule électrique conçu pour célébrer le passé tout en réinventant l'avenir.

Sur la base d'une charge complète de la Capri RWD à autonomie étendue. Autonomie estimée selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Les chiffres indiqués le sont à des fins de comparaison et ne doivent être comparés qu'avec d'autres véhicules testés selon les mêmes procédures techniques. L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la température, le comportement de conduite, le profil de l'itinéraire, l'entretien du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion.

La capacité de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids.

Les dispositifs d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et la nécessité du conducteur de contrôler le véhicule. Il ne remplace pas une conduite sûre. Voir le manuel du propriétaire pour les détails et les limitations.

