LES BUTINERIES - LA GRANDE FÊTE DES POLLINISATEURS DE RETOUR À L'INSECTARIUM POUR UNE 2e ANNÉE





MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre les pollinisateurs dans le cadre de la 2e édition de l'événement Les Butineries, une fin de semaine des plus festives qui aura lieu du 26 au 28 juillet sur le site extérieur de l'Insectarium, près de son Jardin des pollinisateurs. Trois journées d'activités gratuites pour toute la famille incluant deux soirées (nouveau !) pour mieux connaître et protéger les insectes pollinisateurs.

Comprendre ce qui nous lie aux insectes pollinisateurs, vivre un contact privilégié avec eux, et surtout, s'émerveiller devant leur beauté et leur diversité en milieu urbain, voilà ce à quoi vous convie l'équipe de l'Insectarium pendant Les Butineries!

« À Montréal, comme partout dans le monde, les pollinisateurs jouent un rôle primordial dans nos écosystèmes et dans nos vies quotidiennes. C'est pourquoi notre administration est en action pour enraciner la nature en ville et encourager des initiatives en faveur de la protection des pollinisateurs. Nous sommes très heureux de soutenir ces actions via Espace pour la vie, qui organise trois jours d'activités divertissantes et gratuites pour toute la population. Nous invitons les citoyennes et les citoyens à ne pas manquer les Butineries à l'Insectarium de Montréal », souligne Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

Des expert.es pour vous renseigner

Durant toute la fin de semaine, des kiosques animés par des expert.es de l'Insectarium et de l'externe (Polliflora, le Regroupement des éco-quartiers) vous renseigneront sur des sujets aussi variés que le verdissement des habitats en ville, le papillon monarque, la recherche scientifique en lien avec le pollen et les pollinisateurs, des trucs et astuces pour votre jardin ou encore comment faire le choix de plantes indigènes pour attirer les insectes pollinisateurs. Qui sont les pollinisateurs ? Pourquoi pollinisent-ils ? Venez découvrir leur univers et les moyens de leur prêter main-forte.

Une fin de semaine grouillante d'activités

Les Butineries se déroulent dans une atmosphère des plus animées où les plus jeunes apprécieront, entre autres, relever des défis amusants, créer un nouveau jardin pour les pollinisateurs avec l'équipe de l'Insectarium, croiser des artistes sur échasses, se faire maquiller et, pourquoi pas, créer un costume d'insecte pour la parade de fin de journée !

Les Butineries en soirée - Nouveau volet nocturne

L'équipe d'animation de l'Insectarium invite le public (âge recommandé: 7 ans et plus) dès 20 h à une soirée au cours de laquelle la danse, la musique et les sciences fusionnent pour offrir une expérience unique ! Assistez d'abord à une performance de danse immersive, Les murmures du crépuscule, inspirée du monde des insectes, créée et interprétée par Marie Lévêque. Puis, laissez-vous porter par la musique de Leon Louder, musicien expérimental et concepteur sonore, qui livrera une prestation musicale de 90 min intitulée Entomophonie, créée entièrement avec des sons d'insectes originaux ou modifiés.

Au rythme de cette musique et guidé.es par l'équipe de l'Insectarium, vous pourriez apercevoir des coléoptères, papillons et autres insectes lors de l'activité Les insectes à la belle étoile. Toute une variété d'insectes nocturnes s'active au crépuscule et après le coucher du soleil. Leur diversité est riche et insoupçonnée! Les photographes en herbe pourront de plus contribuer au projet de science participative du Défi biodiversité en notant leurs observations sur la plateforme iNaturalist.

La mission de l'Insectarium se poursuit

Les Butineries constitue une initiative concrète de l'Insectarium en réponse au Plan de protection des pollinisateurs de la Ville de Montréal auquel des expert.es de l'Insectarium ont contribué. L'équipe de l'Insectarium poursuit ainsi sa mission d'outiller et d'accompagner le public pour le sensibiliser à l'importance des insectes et leur rôle dans la protection de la biodiversité. Ce faisant, l'Insectarium donne un nouveau sens au mot « entomophilie » pour traduire le respect, la valorisation et l'amour à porter envers les insectes.

LES BUTINERIES

Du 26 au 28 juillet

Site extérieur de l'Insectarium - Événement gratuit 10 h à 17 h - Kiosques d'expert.es et animation

20 h à 23 h - Performances de danse, de musique et observation nocturne d'insectes Métro Viau ou Pie-IX

Stationnement P2 (payant) - 4581, rue Sherbrooke Est

8e Blitz international de suivi du monarque - Du 29 juillet au 4 août Notez ces dates, ouvrez l'oeil et faites partie des milliers de personnes qui unissent leurs efforts

chaque année au Canada, au Mexique et aux États-Unis afin d'appuyer la conservation des

monarques. Trouvez de l'asclépiade, vérifiez la présence de monarques et notez vos

observations. Plus d'informations sur le site de Mission monarque.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au coeur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Images pour les médias

SOURCE Espace pour la vie Montreal

10 juillet 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :