Contributions d'assurance 2025-2027 - La Société de l'assurance automobile du Québec reçoit un rapport favorable du Conseil d'experts





QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'experts sur les contributions d'assurance automobile a rendu public aujourd'hui son rapport en lien avec les modifications des contributions d'assurance automobile proposées pour les années 2025 à 2027. Le Conseil d'experts estime que la proposition présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) respecte les lois et règlements en vigueur et qu'elle est juste et raisonnable.

La SAAQ prendra connaissance de l'ensemble du rapport et des recommandations formulées par le Conseil d'experts avant d'émettre des commentaires. L'objectif demeure que les contributions d'assurance soient équitables et qu'elles reflètent le plus fidèlement possible le risque que représente chaque catégorie de personnes assurées. Rappelons que la SAAQ permet à la population québécoise de bénéficier des contributions d'assurance les plus basses au Canada, tout en assurant le plein financement du régime public d'assurance automobile.

Les membres du Conseil d'experts ont été nommés par le gouvernement du Québec en janvier 2024. Le mandat du Conseil d'experts consistait à revoir la démarche suivie par la SAAQ pour établir les contributions d'assurance pour les années 2025 à 2027, à vérifier les données utilisées et à recueillir l'opinion de la population lors de consultations publiques.

Vous pouvez consulter le rapport du Conseil d'experts sur son site Web.

Les nouvelles contributions d'assurance pour les années 2025 à 2027 entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

10 juillet 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :