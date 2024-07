Keolis signe un accord pour l'acquisition des activités principales de Pacific Western Transportation





Keolis doublera la taille de ses opérations canadiennes et renforcera sa position d'opérateur de premier rang pour le transport urbain, interurbain et le service de nolisé dans l'ouest du Canada

BOSTON, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Keolis North America (Keolis) est heureuse d'annoncer un accord avec Student Transportation of America (STA) pour l'acquisition de deux lignes commerciales du portfolio de Pacific Western Transportation (PWT), soit le transport en commun et par autocar. Cet accord représente une expansion significative des activités de Keolis au Canada. Une fois réalisée, cette acquisition doublera la présence de Keolis au pays, en ajoutant une flotte d'approximativement 550 véhicules exploités au sein de 23 municipalités, 1 100 employés et des revenus annuels d'environ 115 millions de dollars canadiens (84 millions de dollars américains). Une fois finalisé, cet accord permettra à Keolis de renforcer sa position de chef de file au niveau du transport urbain, du transport interurbain et nolisé dans l'ouest du Canada.

Les entités commerciales de transport en commun et d'autobus impliquées dans le cadre de cet accord sont PW Transit Canada Ltd, Prince George Transit Ltd, Whistler Transit Ltd, Pacific Western Charters Ltd, Red Arrow Express Ltd, qui comprennent les marques suivantes : EBus et Red Arrow. Cette transaction permettra à Keolis d'étendre sa présence géographique au Canada, en plus de consolider ses activités actuelles au Québec et en Ontario. Elle renforcera la position de Keolis en tant qu'opérateur de premier rang pour les autorités de transport public au Canada.

Au terme de cet accord, Keolis assurera donc des services de transport sécuritaires et fiables pour les passagers des secteurs impliqués dans les régions de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et en Ontario. En plus de bénéficier d'une expertise locale déjà bien implantée, Keolis s'assurera d'y intégrer les meilleures pratiques internationales issues de ses opérations au sein de 13 pays pour le compte de plus de 300 autorités de transport public.?

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles au Canada, y compris l'obtention des autorisations réglementaires.

À PROPOS DE KEOLIS

Keolis fournit des services de transport public sûrs et fiables à des millions de personnes chaque année. Avec l'expérience des passagers au premier plan, Keolis fournit des solutions fiables et sûres à plus de 121 millions de personnes chaque année sur des services d'autobus locaux, d'autobus de banlieue, d'autobus interurbains, de stationnement, de transport adapté, de tramway et de train de banlieue en Amérique du Nord. Keolis est une entreprise qui s'efforce d'accorder la priorité à ses employé(e)s. Elle emploie plus de 7 500 personnes aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.keolisna.com.

SOURCE Keolis

10 juillet 2024 à 10:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :