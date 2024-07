VIA RAIL DÉVOILE LUMI, LE TRAIN UNIQUE DE SON NOUVEAU PARC FERROVIAIRE DU CORRIDOR





Faits saillants

VIA Rail est heureuse de dévoiler un design extérieur spécial sur l'un de ses nouveaux trains du corridor Québec- Windsor .

. Été 2024 : Entrée en service commercial des nouveaux trains dans le sud-ouest de l' Ontario .

. Fin 2024 : 63 % des nouveaux trains en service dans le Corridor.

Été 2025 : Remplacement complet de tous les trains dans le Corridor.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse de dévoiler un design extérieur spécial sur l'un de ses nouveaux trains du corridor Québec-Windsor. Lumi, le train unique de son nouveau parc ferroviaire du Corridor, porte le jaune monochrome classique de VIA Rail tout en conservant les lignes linéaires caractéristiques des nouveaux trains.

« Certains d'entre vous le savent peut-être : nous avons de nouveaux trains dans le corridor Québec-Windsor! », déclare Brigitte Dagnault, cheffe de la direction, Communications et Marketing de VIA Rail. « Lumi est une autre façon de célébrer l'arrivée de notre nouveau parc ferroviaire et de faire savoir à encore plus de personnes qu'elles peuvent désormais profiter d'une expérience à bord inégalée grâce à ces nouveaux trains modernes et à la fine pointe de la technologie. Simple et efficace, l'application monochrome du jaune, notre couleur signature, est un geste audacieux de la marque qui se démarquera dans le paysage canadien ».

Lumi sera le seul nouveau train à afficher ce design extérieur unique et agit comme rappel du début d'une nouvelle ère du rail passager. Comme d'autres l'ont fait en accueillant un nouveau parc ferroviaire, VIA Rail a voulu poser un geste fort en différenciant l'un de ses trains par un design extérieur spécial.

Voulant à la fois faire un clin d'oeil au passé, mais aussi regarder résolument vers l'avenir, différentes alternatives de design ont été évaluées. Au final, la simplicité l'a emporté : rappelant le design du train Turbo qui a été en service jusqu'en 1982 entre Montréal et Toronto, Lumi se démarque et devient un « champion » pour le nouveau parc ferroviaire avec son design lumineux.

« On souhaite que les gens qui arrivent face à Lumi en gare soient à la fois fiers et excités de cette modernisation de nos trains. On regarde différentes alternatives, mais on aimerait bien que l'expérience à bord de Lumi se démarque un peu, peut-être en réservant quelques surprises à nos passagers. Nous nous concentrons en permanence à offrir une expérience exceptionnelle de la réservation à la destination, une expérience qui deviendra un souvenir essentiel des voyages de nos clients. Lumi fait partie de cette vision », ajoute Brigitte Dagnault.

Lumi, abréviation de lumineux, est un train unique de couleur jaune qui sera mis en service d'ici à la fin du mois d'août. Comme pour les autres nouveaux trains, une série de tests doit être effectuée avant la mise en service : les essais de Lumi commenceront dans les prochains jours entre Ottawa et Montréal, alors ouvrez l'oeil !

Plus d'informations sur les caractéristiques des nouveaux trains du Corridor, incluant les sièges ergonomiques redessinés, les larges tablettes de sièges ajustables ainsi que les toilettes spacieuses et entièrement accessibles, et les parcours qu'ils desservent en ce moment se trouvent sur notre site web.

