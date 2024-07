Vivre à l'étranger : un dossier sur les clients migrateurs dans le CSF Mag+





Le magazine de la Chambre de la sécurité financière fournit conseils et bonnes pratiques pour préparer ces séjours

MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est ravie d'annoncer la publication de la dernière édition de son magazine, CSF Mag+. Les lecteurs y découvriront, entre autres, un grand dossier consacré aux clients migrateurs, ces Québécois qui s'installent pour une période plus ou moins longue à l'extérieur du pays. Alors que la majorité sont encore des « snowbirds » fuyant l'hiver, les conseillers en services financiers interrogés pour ce dossier observent une diversité croissante de destinations et de raisons, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.

Ce dossier explore en profondeur les défis financiers et légaux auxquels font face les expatriés temporaires. Un cadre différent régit les opérations sur les investissements à l'étranger, et anticiper certaines opérations financières peut s'avérer crucial en raison des restrictions légales pouvant compliquer l'exécution d'instructions depuis l'étranger. De plus, posséder une propriété au sud du 45e parallèle, bien que séduisant, implique diverses obligations fiscales, surtout lors des transactions. Être bien informé devient donc essentiel. Ce ne sont là que quelques-uns des sujets abordés dans ce dossier complet et informatif.

« Les conseillers membres de Chambre de la sécurité financière accompagnent leurs clients dans leurs différents projets de vie. En planifiant leur expatriation temporaire avec un professionnel, les Québécois peuvent éviter des surprises coûteuses et des complications juridiques et fiscales. Les impacts varient selon les pays, et être bien préparé fait toute la différence », a souligné Daniel Richard, vice-président, relations avec les communautés, à la Chambre de la sécurité financière. « Cette édition du magazine comporte de nombreux conseils et bonnes pratiques pour guider les conseillers et leurs clients dans leurs préparations. »

Également dans ce numéro du CSF Mag+, la Chambre fait état de son Assemblée générale annuelle et retrace son histoire riche et fascinante, des origines d'un regroupement dès 1906 avec la formation d'une association de conseillers en assurance, à son évolution en un véritable organisme d'autodiscipline multidisciplinaire essentiel pour la protection du public.

Le magazine est disponible gratuitement ici sur le site de la Chambre, en plus d'être distribué à l'ensemble de ses membres.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

10 juillet 2024 à 10:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :