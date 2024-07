Bilan de mi-saison 2024 en assurance récolte : région de la Capitale-Nationale





LÉVIS, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de la Capitale-Nationale. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, leu développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 2 juillet

Rendement et qualité du sirop d'érable supérieurs à la moyenne.

Bonne survie à l'hiver des plantes fourragères et des pommiers.

Quelques cas de gel hivernal dans les fraisières.

Importante mortalité hivernale des abeilles en raison du varroa et du redoux printanier.

Conditions climatiques favorables à l'ensemencement des cultures.

Levée inégale pour les céréales à pailles, le canola ainsi que le soya, causée par de courtes séquences de précipitations abondantes fin mai et juin.

Première fauche de foin hâtive, rendement prévu dans la moyenne et qualité supérieure à la normale.

Présence de brûlure bactérienne dans les pommiers.

Récolte des fraises débutée en avance.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, vous pouvez consulter l'État des cultures de la FADQ.

Citation

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur

celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute. »

M. Driss Ourahou, directeur régional

