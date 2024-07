Bilan de mi-saison 2024 en assurance récolte : région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine





CAPLAN, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 2 juillet

Rendement de sirop d'érable supérieur à la normale avec une qualité dans la normale pour la majorité des acériculteurs et acéricultrices de la région. Départ hâtif de la coulée.

Conditions climatiques hivernales favorables à la survie des plantes pérennes.

Semis hâtifs réalisés en mai pour la plupart des producteurs et productrices dans de très bonnes conditions de sol en raison des faibles précipitations du début de saison.

Retard de levée et ralentissement de la croissance des cultures en raison des températures fraîches et du manque de précipitations.

Rendement prévu de la première fauche de foin près de la normale pour le secteur sud de la Gaspésie et qualité dans la normale.

Première fauche à peine débutée pour le secteur nord et la pointe de la Gaspésie ainsi que pour les Îles-de-la-Madeleine.

Citation

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute. »

M. Benoit Rioux, directeur régional

