Bilan de mi-saison 2024 en assurance récolte : région de la Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de la Mauricie. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 2 juillet

Mortalité hivernale importante des colonies d'abeilles. Rendement prometteur en raison des conditions climatiques des dernières semaines propices au développement des fleurs et à la pollinisation.

Bonne survie hivernale des champs de foin et des pâturages, sauf quelques cas de gel hivernal dans les luzernières. Rendement prévu de la première fauche de foin dans la normale et de bonne qualité.

Production de sirop d'érable supérieure à la moyenne sur la quantité et la qualité. Coulée prolongée de deux semaines.

Levée hétérogène dans certains champs de soya et maïs grain en raison du déficit hydrique, mais croissance et développement normaux des plants.

Croissance exceptionnelle des céréales d'automne.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, vous pouvez consulter l'État des cultures de la FADQ.

Citation

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute. »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial

La Financière agricole du Québec, c'est...

Une relation d'affaires avec plus de 23 000 entreprises agricoles et forestières.

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu.

Avoir une relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 13,1 millions de dollars accordés à 570 jeunes de cette relève.

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs et agricultrices agricoles et des enjeux en agriculture.

Une participation à l'essor économique du Québec et de ses régions avec : des valeurs assurées s'élevant à 5,5 milliards de dollars; un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,7 milliards de dollars.



