Le footballeur Mohammed Kudus signe un contrat avec Skechers





Skechers apporte plus de ressources sur le terrain en ajoutant l'ailier de West Ham United et de l'équipe nationale du Ghana, Mohammed Kudus, à sa liste de joueurs d'élite évoluant avec des chaussures de football Skechers. Surnommé Star Boy par ses fans, Kudus a déjà été vu en train de jouer en Skechers Razor ? la chaussure de vitesse innovante qui offre agilité, confort et toucher ? et est désormais engagé en tant qu'athlète Skechers pour apparaître dans des campagnes de marketing multiplateformes soutenant Skechers Football.

Kudus rejoint l'équipe de Skechers alors que la société lance le Evolution Pack. Le nouveau coloris saisissant arrive juste à temps pour fêter l'année où leSkechers Football a fait son entrée sur la pelouse et marque l'expansion de la marque sur le marché mondial où les joueurs du monde entier auront accès pour la première fois à son confort performant emblématique. La marque a rapidement évolué, en partie grâce aux joueurs d'élite qui ont intégré Skechers à leur jeu ; c'est d'ailleurs le cas d'Harry Kane, qui joue actuellement avec des chaussures de football Skechers à l'UEFA Euro 2024.

« Je teste et je compétitionne en Skechers Razor depuis un certain temps maintenant et il est évident pour moi que c'est la meilleure et la plus confortable des bottes que j'ai jamais portées », a déclaré Mohammed Kudus. « C'est le bon moment pour officialiser ma relation avec Skechers, et j'ai hâte de travailler avec leur équipe pour faire découvrir cette incroyable marque à plus de joueurs, car ils emmèneront Skechers Football à travers le monde. »

Après avoir développé son talent dans une académie au Ghana, Kudus a fait ses débuts professionnels à 18 ans avec le club danois Nordsjælland. Il a ensuite fait son entrée sur la scène mondiale en signant avec le club d'Eredivisie Ajax où il a marqué 17 buts avant de rejoindre le club de Premier League, West Ham United en 2023. Sur la scène internationale, Kudus a marqué 11 buts en 32 apparitions avec le Ghana depuis 2019. Son palmarès comprend les titres d'équipe du mois de l'Eredivisie (à quatre reprises), d'équipe de l'année de la CAF (Confédération africaine de football) et de footballeur ghanéen de l'année en 2023.

« Mohammed Kudus est un joueur sensationnel apprécié des fans du monde entier et, à 23 ans, il est déjà connu pour son talent sur le terrain. C'est donc l'athlète idéal pour Skechers », a ajouté Greg Smith, vice-président du développement de produits et du marchandisage chez Skechers Performance. « Avec Harry Kane et toute notre équipe d'athlètes d'élite, il est clair que bon nombre des meilleurs et des plus brillants joueurs au monde veulent porter quelque chose de confortable qui fonctionne. Les chaussures de football Skechers sont innovantes et offrent des performances et un confort sans égal sur la pelouse. Au fur et à mesure que notre équipe s'agrandit, nous introduisons une gamme élargie de chaussures avec des styles Academy et Youth cet été ? une véritable évolution pour Skechers Football qui entame sa deuxième saison sur le terrain. »

La gamme Skechers Football comprend trois styles Elite disponibles en plusieurs coloris pour hommes et femmes, dont le nouveau Evolution Pack. Les Skechers Razor sont des chaussures de vitesse légères ayant un design inspiré de la piste pour maximiser l'accélération et le retour d'énergie. Elles présentent une semelle infusée de carbone pour une puissance et une agilité réactives pendant le match. Les SKX_01 sont idéales pour frapper le ballon avec une forme personnalisée, méticuleusement conçue pour optimiser le confort et offrir un ajustement parfait pour améliorer le toucher sur le terrain. Les deux chaussures sont disponibles en profil bas standard, avec les SKX_01 également disponibles en version montante.

Au-delà des styles Elite, Skechers introduira bientôt une nouvelle ligne de chaussures d'entrée de gamme parfaites pour tous les niveaux de jeu avec une performance et un confort maximisés, ainsi que des chaussures Youth et Kids pour la prochaine génération de joueurs qui veulent imiter leurs stars préférées, offrant un ajustement adaptable et un confort accru dans chaque paire. Les deux gammes seront disponibles en styles firm ground et turf.

Skechers Football a été lancé au début de la saison 2023/24 lorsque la marque a fait signer l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane en tant que premier joueur professionnel à concourir dans la chaussure. Skechers a depuis élargi son équipe avec plusieurs athlètes de Premier League, dont le défenseur de l'équipe nationale ukrainienne d'Arsenal, Oleksandr Zinchenko, l'attaquant de l'équipe nationale suédoise de Nottingham Forest, Anthony Elanga, ainsi que d'autres athlètes professionnels masculins et féminins dans le monde entier.

Au-delà du football, l'équipe d'athlètes d'élite de Skechers qui portent les chaussures de performance de la marque comprend les stars de la NBA Joel Embiid, Julius Randle et Terance Mann ; les golfeurs Matt Fitzpatrick et Brooke Henderson ; les joueurs de la Major League Baseball Clayton Kershaw, Chris Taylor, Brendan Donovan, Aaron Nola et Wade Miley ; et les pros du pickleball Tyson McGuffin et Catherine Parenteau.

La collection Skechers Football est disponible sur les sites Internet de Skechers, dans certains magasins de détail Skechers, ainsi que chez les détaillants spécialisés dans le football du monde entier. Les fans de football peuvent accéder aux coulisses des lancements de produits de Skechers Football et obtenir davantage en suivant @skechersfootball sur Instagram et TikTok.

4 juillet 2024 à 14:00

