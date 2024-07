Le ministre Jean-Yves Duclos souligne les investissements en appui aux athlètes canadiens





Les investissements serviront à soutenir les athlètes et à accroître la participation au sport.

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Cet été, les Canadiens et Canadiennes s'uniront pour encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris 2024. Les athlètes canadiens nous inspireront à croire au pouvoir et aux possibilités du sport. Ils ont à coeur de susciter la fierté de tout le pays, et le gouvernement du Canada tient à les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Aujourd'hui, lors d'une visite au Centre de glaces Intact Assurance à Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de Services publics et Approvisionnement, a souligné l'octroi de plus de 55 millions de dollars au cours des 2 prochaines années pour appuyer les athlètes, du terrain de jeu au podium. Le gouvernement du Canada prend les devants pour soutenir les athlètes dans leur parcours et les aider à se concentrer sur ce qui compte : donner le meilleur d'eux-mêmes.

Il investira 35 millions de dollars dans le Programme d'aide aux athlètes sur une période de 5 ans, puis 7 millions de dollars par année par la suite. Ce programme offre un soutien direct aux athlètes brevetés qui s'entraînent et compétitionnent en vue de représenter le Canada. Cela signifie une augmentation de l'allocation mensuelle de subsistance et d'entraînement pour les athlètes déjà brevetés, en plus de permettre d'étendre le soutien à davantage d'athlètes.

Les athlètes ont la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent valorisés et bien accueillis dans leur environnement sportif. À cette fin, le gouvernement du Canada investit pour rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif pour tout le monde. Au cours des deux prochaines années, 16 millions de dollars seront investis dans le Programme de soutien au sport, et 15 millions de dollars dans l'Initiative Le sport communautaire pour tous.

Le financement de ces programmes aidera à réduire les obstacles à la participation en rendant le sport plus accessible et plus abordable dans un plus grand nombre de communautés à travers le pays. Il servira également à financer des projets ayant pour but de rendre le sport plus sécuritaire et de favoriser le bien-être des athlètes. Tous les Canadiens méritent d'avoir un avenir dans le sport.

Citations

« Le sport a cet incroyable pouvoir de rassembler les Canadiens. Il nous unit pour encourager nos athlètes et nos équipes, et il favorise une plus grande inclusion. Par l'entremise du sport, les jeunes acquièrent des habiletés et un esprit d'équipe qui leur serviront durant toute la vie. Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que le système sportif canadien et nos merveilleux athlètes continuent à s'épanouir. Les voir à l'oeuvre au vélodrome aujourd'hui nous rappelle à quel point le sport est essentiel au dynamisme de nos communautés, alors que nous nous tournons vers ses plus hauts sommets : les Jeux olympiques. Nous avons tellement hâte d'applaudir nos athlètes à Paris cet été et de les voir briller sur la scène internationale. »

L'honorable Pascale St-Onge

Ministre du Patrimoine canadien

« La participation à des activités sportives, au niveau local ou au niveau de l'élite, aide les Canadiens à rester en santé et actifs. Outre les bienfaits physiques, l'exercice physique a aussi des effets bénéfiques sur la santé mentale. L'annonce d'aujourd'hui permet d'alléger les coûts financiers liés à la pratique d'un sport. Dans le cadre du budget 2024, le gouvernement du Canada a annoncé une proposition d'investissement de 55 millions de dollars pour soutenir tous les athlètes, des amateurs au niveau communautaire aux athlètes olympiques et paralympiques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nos athlètes canadiens sont une source de fierté pour notre communauté, par leur persévérance, leur ténacité et leur dépassement. Le Programme d'aide aux athlètes est essentiel pour les soutenir dans leur préparation et leur permettre de se concentrer sur ce qui est important. Cette annonce représente notre engagement à continuer de soutenir nos athlètes canadiens, des amateurs aux olympiens. »

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert, Québec

« Nous saluons cet apport, investir dans le Sport, c'est promouvoir la santé sous toutes ses formes. Les infrastructures sportives de qualité favorisent l'accès à la pratique sportive en répondant autant aux besoins des athlètes que ceux des citoyens. Le système sportif avec ses ressources professionnelles doit aussi être soutenu avec cette même vision à long terme pour accompagner tous les sportifs dans un modèle de développement plus complet et plus sécuritaire. Ensemble, redonnons au sport la juste place qui lui revient : un endroit privilégié et inclusif où le développement global de l'humain contribue directement à l'éclosion d'une société juste, équitable et active. »

Denis Servais

Président de la Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec, Président de la Société des Jeux d'hiver du Canada 2027 et administrateur de Sport'Aide.

Les faits en bref



Le Programme d'aide aux athlètes fournit de l'aide financière directe aux athlètes de haut niveau. Il vise à réduire les pressions financières qui pèsent sur les athlètes qui évoluent sur la scène internationale. Grâce à ce nouvel investissement, le budget annuel du programme passe à 40 millions de dollars. En règle générale, entre 1 800 et 1 900 athlètes reçoivent de l'aide grâce à ce programme.

1 900 athlètes reçoivent de l'aide grâce à ce programme. Le Programme de soutien au sport appuie le développement des athlètes et des entraîneurs canadiens. C'est le principal programme de financement axé, d'une part, sur des mesures nationales ayant une incidence directe sur les athlètes et le développement des athlètes, et, d'autre part, sur des activités visant à offrir aux enfants et aux jeunes leur première expérience dans le sport.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à éliminer des obstacles et à accroître les taux de participation au sport chez les groupes sous-représentés. Durant l'exercice financier 2023-2024, 39 organismes nationaux de sport ont reçu plus de 16,7 millions de dollars pour offrir des programmes sportifs aux communautés sous-représentées.

Pendant 18 mois, la Commission sur l'avenir du sport au Canada s'investira auprès de la communauté sportive, y compris les survivants et les victimes de mauvais traitements dans le sport, et sollicitera leur contribution. Le processus tiendra compte des traumatismes, respectera les droits de la personne et sera tourné vers l'avenir. La Commission formulera des recommandations à l'intention du gouvernement du Canada afin d'améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada .

s'investira auprès de la communauté sportive, y compris les survivants et les victimes de mauvais traitements dans le sport, et sollicitera leur contribution. Le processus tiendra compte des traumatismes, respectera les droits de la personne et sera tourné vers l'avenir. La Commission formulera des recommandations à l'intention du gouvernement du afin d'améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au . En tant que principal bailleur de fonds du système sportif amateur au pays, le gouvernement du Canada est fier de soutenir les athlètes canadiens, les organismes nationaux et multisports qui les appuient, et les projets visant à accueillir des rencontres sportives internationales. En 2023-2024, Sport Canada a fourni 266,8 millions de dollars afin de soutenir les organismes nationaux de sport et les athlètes de haut niveau, ainsi que des mesures visant à accroître la participation au sport et à rendre le sport plus sécuritaire.

est fier de soutenir les athlètes canadiens, les organismes nationaux et multisports qui les appuient, et les projets visant à accueillir des rencontres sportives internationales. En 2023-2024, Sport Canada a fourni 266,8 millions de dollars afin de soutenir les organismes nationaux de sport et les athlètes de haut niveau, ainsi que des mesures visant à accroître la participation au sport et à rendre le sport plus sécuritaire. Dans le budget de 2024, on consacre 10,6 millions de dollars sur 2 ans pour appuyer les activités de la Commission sur l'avenir du sport au Canada , qui a été lancée le 9 mai. La Commission formulera des recommandations pour améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada .

