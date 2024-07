Les frères TADROS fondateurs de Cité Liberté reçoivent l'appui d'un milliardaire mondialement reconnu de la Silicon Valley pour un projet de technologie au Québec





Leur concept de "Maison Bitcoin à Revenu Passif" redéfinit la propriété traditionnelle à revenus.

STE-JULIENNE, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - ÉRIC & DANIEL TADROS, les visionnaires du développement immobilier Cité Liberté, ont obtenu le soutien de Tim Draper, un capital-risqueur qui a initialement financé Elon Musk pour Tesla et SpaceX, a également soutenu plus de 20 entreprises qui génèrent aujourd'hui plus d'un milliard de dollars de revenus annuels. Parmi ses succès notables figurent Baidu, Skype, Hotmail, Robinhood, Coinbase, Ledger, Twitch, Docusign et Telegram.

Face aux défis croissants de l'accessibilité à la propriété pour les jeunes familles, et à l'augmentation des taux d'intérêt, Eric et Daniel Tadros, ont introduit un concept novateur qui bouleverse l'industrie immobilière. Leur idée: "Maison Bitcoin à Revenu Passif", repose sur l'utilisation de la chaleur produite par les ordinateurs - centres de données de haute performance, notamment dans le cadre de l'exploitation par le minage de la blockchain de Bitcoin et permet des passif sans locataires pour leurs maisons.

Cette solution ingénieuse réutilise la chaleur des ordinateurs de 9 façons : chauffer les planchers intérieurs, mais aussi la piscine, le sauna, la serre, le poulailler, le foyer et la dalle en béton de la cour. Le réchauffe terasse et aussi leur sèche linge et sèche Vaiselle génèrent aussi des revenus créant ainsi des maisons à revenu passif offrant confort et également des économies de chauffage significatives.

Situé au sein du développement immobilier Cité Liberté , les acheteurs intéressés peuvent venir visiter la première maison Bitcoin le 6 juillet prochain à midi à Sainte-Julienne, où un total de 4 maisons Bitcoin seront irriguées dans ce domaine de 158 358 mètres carrés. Un projet incomparable qui combine l'habitat, l'écologie et la technologie des mineurs Bitcoin.

Les caractéristiques du projet comprennent :

Génération de revenus passif grâce au minage de Bitcoin et réutilisation des rejets de thermiques pour 9 réutilisations autour de la maison.

Systèmes de gouttières recyclant l'eau de pluie.

Panneaux solaires

Ce projet exceptionnel souligne l'engagement d'un investisseur étranger au Québec, soutenant des entrepreneurs québécois dans le secteur immobilier et la technologie.

Ces maisons Bitcoins offrent une solution prometteuse pour les familles souhaitant devenir propriétaires tout en devenant auto-suffisantes.

