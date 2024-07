Autonomie alimentaire et vitalité économique des régions - Plus de 2 M$ supplémentaires pour stimuler le développement du secteur bioalimentaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine





QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme l'octroi de plus de 2 millions de dollars pour stimuler le développement du secteur agroalimentaire dans les régions de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour les années 2023 à 2026.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, en plein coeur d'une tournée en Gaspésie.

Gaspésie

L'aide annoncée vient augmenter de façon substantielle les contributions à l'Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025. En effet, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) bonifie sa participation initiale d'une somme de 863 616 $ et prolonge son soutien d'une année. De plus, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) se joint à l'entente et accorde une aide financière de 420 000 $. Enfin, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) réinjecte une contribution de 57 212 $. Ce grand exercice de concertation avec les acteurs du milieu vient donc bonifier le fonds créé en vertu de l'entente, qui totalise maintenant un peu plus de 2,6 millions de dollars, pour appuyer des projets répondant aux priorités régionales liées au développement du bioalimentaire.

Îles-de-la-Madeleine

Le secteur bioalimentaire de l'archipel bénéficie quant à lui du renouvellement de l'Entente sectorielle pour le développement agricole et agroalimentaire des Îles-de-la-Madeleine 2023-2025. L'enveloppe de cet accord entre les instances gouvernementales et des intervenants du milieu totalise 807 574 $. De cette somme, 581 660 $ proviennent du MAPAQ, 120 000 $ du MEIE et 40 000 $ du MAMH. D'autres associations participent au projet, soit la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (CMIM), la Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles et Le bon goût frais des Îles de la Madeleine.

« Par le prolongement et la bonification de ces ententes sectorielles, votre gouvernement agit concrètement afin d'assurer la vitalité économique de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine. Je suis heureux de ce soutien additionnel qui favorisera le déploiement de projets porteurs pour le secteur bioalimentaire. En permettant à nos entreprises de grandir dans un écosystème riche et concerté, on contribue à l'accroissement de notre autonomie alimentaire partout sur le territoire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il est essentiel d'encourager les acteurs du secteur agroalimentaire à innover et à mettre en place des initiatives qui contribuent au développement de leur productivité et à la création de richesses dans leur région. Ces ententes sectorielles vont favoriser un écosystème bioalimentaire plus dynamique et stimuler la croissance économique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je félicite les partenaires des deux territoires, qui se mobilisent autour d'objectifs communs. Grâce à leur travail et à leur collaboration, des initiatives ayant des retombées tangibles et positives pour la vitalité de leurs communautés verront le jour. Les ententes contribueront à faire rayonner la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le gouvernement est fier de participer au développement de projets pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. La concertation du milieu bioalimentaire mérite d'être saluée. En se donnant les moyens d'atteindre ses ambitions, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie. Je souhaite le meilleur des succès aux entreprises qui profiteront de ces l'ententes. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

L'Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025 est constituée de contributions financières gouvernementales et de contributions d'acteurs du milieu. L'enveloppe totale, incluant les sommes annoncées en 2023, se détaille ainsi : MAPAQ : 1 513 616 $; MAMH : 457 212 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité; MEIE : 420 000 $; Cinq municipalités régionales de comté de la région : 242 718 $; Syndicats locaux et Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles : 42 150 $; Gaspésie Gourmande (en services, non chiffrés).

L'Entente sectorielle pour le développement agricole et agroalimentaire des Îles-de-la-Madeleine 2023-2025 est constituée de contributions financières gouvernementales et de contributions d'acteurs du milieu. L'enveloppe totale se détaille ainsi : MAPAQ : 581 660 $; MEIE : 120 000 $; MAMH : 40 000 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité; CMIM : 62 269 $; Fédération de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles : 3 645 $; Le bon goût frais des Îles de la Madeleine (en services, non chiffrés).



