Le ministre Vandal annonce des investissements fédéraux visant à soutenir des avancées en matière de technologies propres en Alberta





Plus de 21 millions de dollars accordés par PrairiesCan pour tirer parti des atouts de l'Alberta en matière de commercialisation de technologies novatrices qui profitent aux personnes et aux collectivités dans le cadre de l'économie verte des Prairies

CALGARY, AB, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Alors que les marchés mondiaux sont de plus en plus à la recherche de modes de fonctionnement durables, les innovateurs de l'Alberta ont de nouvelles possibilités de créer et de commercialiser des technologies qui profitent à la fois à l'économie et à l'environnement. L'Alberta est déjà un leader national et mondial dans des secteurs clés qui contribuent à la prospérité du Canada - de l'énergie, de l'environnement et de l'aérospatiale aux technologies numériques, aux sciences de la vie et à l'agriculture à valeur ajoutée.

En améliorant la coordination entre les différents ministères fédéraux et en partenariat avec tous les ordres de gouvernement et l'industrie, le gouvernement du Canada est déterminé à permettre aux petites et moyennes entreprises de l'Alberta de continuer à tirer parti de ces possibilités et d'autres qu'offre la province en matière de création de produits et de services dont le monde entier a besoin.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 21,9 millions de dollars destiné à 13 projets visant à soutenir le secteur des technologies propres de l'Alberta par la commercialisation et l'adoption de nouvelles applications qui offrent des avantages environnementaux dans un large éventail d'industries. Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Alberta Innovates reçoit 10 millions de dollars pour lancer une installation de production et d'essai destinée à soutenir la commercialisation de nouvelles technologies permettant de produire des fibres de carbone à faible coût à partir du bitume.





reçoit 10 millions de dollars pour lancer une installation de production et d'essai destinée à soutenir la commercialisation de nouvelles technologies permettant de produire des fibres de carbone à faible coût à partir du bitume. La Battery Metals Association of Canada reçoit 850 000 dollars pour soutenir la croissance du secteur des métaux pour batteries dans l'Ouest canadien en renforçant la collaboration et en informant les intervenants.





reçoit 850 pour soutenir la croissance du secteur des métaux pour batteries dans l'Ouest canadien en renforçant la collaboration et en informant les intervenants. Carbon Management Canada reçoit 1 168 000 dollars pour améliorer son installation de validation des technologies de gestion des émissions, où les petites et moyennes entreprises peuvent mettre à l'essai, perfectionner et commercialiser des produits et des technologies de captage du carbone.





reçoit 1 168 pour améliorer son installation de validation des technologies de gestion des émissions, où les petites et moyennes entreprises peuvent mettre à l'essai, perfectionner et commercialiser des produits et des technologies de captage du carbone. Kuva Canada reçoit un financement remboursable de plus de 4 millions de dollars pour accroître la part de marché de ses produits et logiciels de surveillance automatisée du méthane, qui permettent de détecter les fuites de méthane de manière plus précise, plus rapide et moins coûteuse que les technologies traditionnelles d'inspection du méthane.





reçoit un financement remboursable de plus de 4 millions de dollars pour accroître la part de marché de ses produits et logiciels de surveillance automatisée du méthane, qui permettent de détecter les fuites de méthane de manière plus précise, plus rapide et moins coûteuse que les technologies traditionnelles d'inspection du méthane. La Nation métisse de l' Alberta (NMA) reçoit 174 000 dollars pour réaliser un examen complet du plan d'efficacité énergétique du portefeuille de logements des Métis, plan qui fournira des recommandations classées par ordre de priorité en vue d'accroître l'efficacité énergétique des logements et de soutenir son plan d'action sur le changement climatique.

Les projets recevant des fonds auront d'importantes retombées environnementales et économiques dans les Prairies, notamment en soutenant plus de 415 emplois et en aidant les organisations de l'Alberta à tirer parti de la demande croissante du marché en matière de solutions d'énergie propre. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui permet de récolter un financement supplémentaire d'environ 7 millions de dollars par l'intermédiaire d'autres ordres de gouvernement et de l'industrie.

Cette annonce illustre les principes clés du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui a été déposé au Parlement en décembre 2023. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à saisir de nouvelles possibilités de créer des emplois bien rémunérés dans une économie verte compétitive à l'échelle mondiale, en travaillant en collaboration pour tirer parti des atouts de la région dans le domaine de l'exploitation des ressources propres, des secteurs agricole et manufacturier, et du secteur des services.

Citations

« Notre gouvernement réalise des investissements stratégiques pour tirer parti de la capacité avérée de l'Alberta à commercialiser des solutions novatrices en matière d'énergie propre qui présentent des avantages pour l'environnement et l'économie. L'investissement annoncé aujourd'hui dans ces 13 projets aidera les entreprises de l'Alberta à tirer parti de nouvelles possibilités pour répondre à la demande mondiale de savoir-faire et d'expertise en matière de technologies propres. Ces investissements, associés à une collaboration accrue soutenue par le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, contribueront à bâtir un avenir économique plus solide et plus durable dans l'ensemble des Prairies. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'annonce d'aujourd'hui vise à faire en sorte que les entreprises albertaines restent à la pointe de l'innovation au Canada. Ces projets créeront des emplois durables et démontreront la capacité éprouvée de l'Alberta à créer des technologies et de l'énergie propres, ce qui nous ouvrira de grandes perspectives sur le marché mondial. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

« En Alberta, on trouve des entreprises et des entrepreneurs de renommée mondiale qui font preuve d'une innovation et d'une ingéniosité hors du commun. Les technologies et les énergies propres sont des domaines dans lesquels notre province acquiert une réputation mondiale d'excellence. Les investissements annoncés aujourd'hui renforceront encore cette capacité afin que nous puissions créer une économie durable et de bons emplois pour les Albertains dans les années à venir. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Nous félicitons Alberta Innovates pour son succès dans le cadre du concours du programme Écosystèmes d'innovation régionaux. Ce prix créera pour l'Alberta des marchés et des débouchés qui n'existaient pas jusqu'à présent. Nous avons hâte de connaître les résultats du Carbon Fibre Grand Challenge, qui a le potentiel de créer des emplois dans une nouvelle industrie et d'attirer des investissements. »

- L'honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation, gouvernement de l'Alberta

« Cet investissement de plus de 21 millions de dollars est un vote de confiance dans la capacité de notre ville à montrer la voie vers la carboneutralité. Au coeur du secteur de l'énergie du Canada et de la plus grande concentration d'entreprises de technologies propres de l'Alberta, nos entreprises locales sont à la pointe de la mise au point de technologies qui façonneront un avenir plus vert. Ce soutien accélérera sans aucun doute leurs efforts pour commercialiser ces solutions sur les marchés mondiaux. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Cette initiative soutiendra notre engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la durabilité des logements et à renforcer les capacités internes de Logement Métis, en accélérant l'action climatique pour notre portefeuille de logements et en veillant à ce que notre personnel soit doté des connaissances et des compétences nécessaires pour entraîner un changement durable au sein de notre communauté. Ensemble, nous jetons les bases d'un avenir plus durable et plus résilient pour les générations à venir. »

- Jason Chernow, représentant des citoyens du Calgary Elbow Métis District 6 et secrétaire d'Environnement et Changement climatique, gouvernement métis Otipemisiwak de la Nation métisse de l'Alberta

« Ce financement permettra d'accélérer le développement et la commercialisation des technologies de la fibre de carbone en Alberta. La fibre de carbone peut ouvrir la voie à un avenir sans émissions, en réduisant considérablement les émissions et en donnant au Canada un nouvel avantage concurrentiel dans une économie à faibles émissions de carbone. L'installation permettra aux producteurs et aux fabricants de fibres de carbone de répondre aux besoins des marchés sensibles au climat et de se rapprocher de la nouvelle industrie des matériaux de pointe. »

- Michael Mahon, Ph. D., directeur général intérimaire, Alberta Innovates

« La mission de BMAC est de favoriser la croissance de l'industrie émergente des batteries au Canada afin de bâtir une chaîne de valeur nationale solide et durable à l'appui de la transition vers l'énergie propre. En tant que petite organisation sans but lucratif dotée d'un vaste mandat, l'investissement que BMAC a reçu de PrairiesCan a été déterminant pour nous permettre d'entrer en contact avec l'industrie canadienne des batteries et de fournir des ressources et un soutien clés pour contribuer à son succès. »

- Sean De Vries, directeur général, Battery Metals Association of Canada

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour recevoir un investissement de PrairiesCan. Ce financement nous permettra d'accélérer notre croissance en investissant dans le renforcement de notre équipe basée à Calgary et en commercialisant de nouvelles fonctionnalités, tout en aidant nos clients du secteur pétrolier et gazier à voir, évaluer et résoudre leurs problèmes d'émissions de méthane afin d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. »

- Stefan Bokaemper, président, Kuva Canada

Faits en bref

Le financement fédéral destiné à ces 13 projets est administré par PrairiesCan. Les programmes et services de PrairiesCan aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui respecte les administrations provinciales et soutient la réconciliation économique des Autochtones.

En Alberta particulièrement, le Cadre vise à encourager une plus grande collaboration pour saisir les possibilités d'investissement régionales, telles que le soutien à la décarbonisation, en faisant progresser l'écosystème de l'hydrogène et les possibilités d'exploitation des minéraux critiques; la croissance d'un secteur agricole durable, en amorçant davantage d'activités à valeur ajoutée et en réduisant les conséquences sur l'environnement; et le renforcement de notre soutien aux capacités et aux initiatives de développement économique communautaire, surtout dans les communautés autochtones et rurales.

Document d'information

PrairiesCan investit plus de 21 millions de dollars dans 13 projets réalisés en Alberta dans le cadre de plusieurs programmes fédéraux, dont l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta, le programme Croissance et productivité des entreprises et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Ces investissements devraient permettre de créer plus de 415 emplois et d'aider les entreprises albertaines à saisir les possibilités offertes par l'intégration et le développement des technologies propres. L'adoption et la commercialisation de nouvelles technologies offrent la possibilité d'obtenir des avantages environnementaux et économiques dans un large éventail d'industries.

L'initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de l'Alberta (IEPAA) - 926 450 dollars

L'IEPAA soutient des projets de production d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique menés par des communautés des Premières Nations et des communautés métisses de l'Alberta ou à leur profit. L'IEPAA est financée par l'Initiative sur les partenariats stratégiques, dirigée par Services aux autochtones Canada, afin de donner aux partenaires fédéraux les moyens de coordonner leurs efforts, de réduire la charge administrative et de mettre en commun leurs ressources pour soutenir les communautés autochtones. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à quatre projets dans le cadre de l'IEPAA :

Premières Nations de Cold Lake (124 000 dollars )

Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer si un système géothermique convient pour chauffer et refroidir un nouveau centre d'événements en cours de construction, ainsi que le Casino Dene et l'Hôtel Dene existants.

Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer si un système géothermique convient pour chauffer et refroidir un nouveau centre d'événements en cours de construction, ainsi que le Casino Dene et l'Hôtel Dene existants. Nation métisse de l' Alberta (174 000 dollars )

Dans le cadre du plan d'action sur le changement climatique de la Nation métisse de l' Alberta (NMA), réaliser un examen complet du portefeuille de logements de la NMA et rédiger un rapport contenant des recommandations classées par ordre de priorité en vue d'accroître l'efficacité énergétique des habitations.

Dans le cadre du plan d'action sur le changement climatique de la Nation métisse de l' (NMA), réaliser un examen complet du portefeuille de logements de la NMA et rédiger un rapport contenant des recommandations classées par ordre de priorité en vue d'accroître l'efficacité énergétique des habitations. Neyaskweyak Group of Companies Inc. (Nation crie d'Ermineskin) (373 450 dollars )

Réaliser une étude de faisabilité pour soutenir l'approbation et la construction d'un nouveau parc solaire dans la Nation crie d'Ermineskin.

Réaliser une étude de faisabilité pour soutenir l'approbation et la construction d'un nouveau parc solaire dans la Nation crie d'Ermineskin. Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) (255 000 dollars )

Dans le cadre d'un partenariat entre la division de recherche sur les technologies de construction écologique du SAIT et l'Alberta Native Friendship Centre Association (ANFCA), modernisation des centres d'amitié de l'ANFCA à Fort McMurray , à Medicine Hat et à St. Paul au moyen de systèmes de construction à haut rendement énergétique afin de réduire les émissions et les coûts d'exploitation.

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 5 986 395 dollars

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il verse un financement remboursable sans intérêts à des entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à deux projets dans le cadre du programme CPE :

Kuva Canada (4 079 895 dollars )

Développer les initiatives en matière de marketing, d'opérations et de développement de produits afin d'accroître la part de marché de ses produits et logiciels de surveillance automatisée du méthane, qui permettent de détecter en toute sécurité les fuites de méthane de manière plus précise, plus rapide et moins coûteuse que les technologies traditionnelles d'inspection du méthane.

Développer les initiatives en matière de marketing, d'opérations et de développement de produits afin d'accroître la part de marché de ses produits et logiciels de surveillance automatisée du méthane, qui permettent de détecter en toute sécurité les fuites de méthane de manière plus précise, plus rapide et moins coûteuse que les technologies traditionnelles d'inspection du méthane. RJ Maclean Tank Services (1 906 500 dollars )

Apporter des améliorations aux produits et lancer des initiatives de marketing pour accroître les ventes internationales de son système robotisé de nettoyage de réservoirs qui utilise moins d'eau et produit moins de déchets que les procédés traditionnels de nettoyage des réservoirs de stockage industriels.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 15 070 112 dollars

Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour faciliter l'innovation. Dans le cadre du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Le programme EIR favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé une aide financière destinée à sept projets dans le cadre d'EIR :

Alberta Energy Efficiency Alliance (500 000 dollars )

Lead stakeholder engagement sessions and technology demonstrations to increase the adoption of energy reducing technologies and support collaboration in Alberta's energy industry.





Lead stakeholder engagement sessions and technology demonstrations to increase the adoption of energy reducing technologies and support collaboration in energy industry. Alberta Innovates (10 000 000 dollars )

Mettre en place une installation de production et d'essai spécialisée pour commercialiser des technologies qui transforment le bitume en fibre de carbone à un coût nettement inférieur à celui des procédés traditionnels de fabrication de la fibre de carbone.





Mettre en place une installation de production et d'essai spécialisée pour commercialiser des technologies qui transforment le bitume en fibre de carbone à un coût nettement inférieur à celui des procédés traditionnels de fabrication de la fibre de carbone. Alberta Motor Transport Association et l'Université de l' Alberta (1 400 000 dollars )

Étendre les essais et les démonstrations de véhicules lourds à hydrogène dans toute l' Alberta , y compris dans les régions rurales et les communautés autochtones. Ce nouveau financement s'ajoute au financement de 3 millions de dollars déjà annoncé par PrairiesCan, ce qui porte le financement total de PrairiesCan à 4,4 millions de dollars.





Étendre les essais et les démonstrations de véhicules lourds à hydrogène dans toute l' , y compris dans les régions rurales et les communautés autochtones. Ce nouveau financement s'ajoute au financement de 3 millions de dollars déjà annoncé par PrairiesCan, ce qui porte le financement total de PrairiesCan à 4,4 millions de dollars. Battery Metals Association of Canada (850 000 dollars )

Soutenir la croissance du secteur des métaux pour batteries dans l'Ouest canadien en renforçant la collaboration et en informant les intervenants.





Soutenir la croissance du secteur des métaux pour batteries dans l'Ouest canadien en renforçant la collaboration et en informant les intervenants. Carbon Management Canada (1 168 000 dollars )

Acheter et installer de nouveaux équipements pour améliorer son installation de validation des technologies de gestion des émissions, où les petites et moyennes entreprises peuvent mettre à l'essai, perfectionner et commercialiser des produits et des technologies de captage du carbone. Ce nouveau financement s'ajoute au financement de 1 573 500 dollars déjà annoncé par PrairiesCan, ce qui porte le financement total de PrairiesCan à 2 741 500 dollars .





Acheter et installer de nouveaux équipements pour améliorer son installation de validation des technologies de gestion des émissions, où les petites et moyennes entreprises peuvent mettre à l'essai, perfectionner et commercialiser des produits et des technologies de captage du carbone. Ce nouveau financement s'ajoute au financement de 1 573 500 dollars déjà annoncé par PrairiesCan, ce qui porte le financement total de PrairiesCan à 2 741 . Pembina Institute (752 112 dollars )

Créer un nouveau centre pour l'élimination du dioxyde de carbone à Calgary , lequel proposera des ressources et des ateliers afin de promouvoir un marché pour les technologies novatrices qui éliminent directement le dioxyde de carbone de l'atmosphère.





Créer un nouveau centre pour l'élimination du dioxyde de carbone à , lequel proposera des ressources et des ateliers afin de promouvoir un marché pour les technologies novatrices qui éliminent directement le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Petroleum Technology Alliance Canada (400 000 dollars )

Fournir un soutien technique, commercial et marketing pour aider les entreprises de l' Alberta à exporter leurs innovations en technologies propres sur les marchés internationaux.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

4 juillet 2024 à 12:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :