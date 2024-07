Semaine de la municipalité 2024 : du 8 au 14 septembre pour mettre en lumière votre municipalité, son rôle, son travail, son personnel et la vie démocratique!





QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les municipalités du Québec à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 8 au 14 septembre prochain. Chaque année, cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène les municipalités, leur rôle, leur travail, ceux qui y oeuvrent ainsi que la vie démocratique qui y est associée. Par les services qu'elles offrent et les projets qu'elles déploient, les municipalités sont au coeur du quotidien des citoyennes et des citoyens.

D'ailleurs, le Ministère invite les personnes qui souhaiteraient rendre hommage à leur administration municipale, à leur équipe ou à leurs personnes élues que ce soit pour un projet réalisé, une politique entrée en vigueur ou encore une amélioration effectuée, à envoyer un témoignage à [email protected]. Celui-ci pourrait être utilisé publiquement par le MAMH pour les mettre en lumière.

Aussi, les municipalités, les arrondissements, les municipalités régionales de comté (MRC) et l'Administration régionale Kativik (ARK) sont invités à profiter de cette semaine pour se rapprocher de leurs communautés en prévoyant différentes activités pour découvrir ou redécouvrir les nombreux services, projets ou lieux qui sont à leur disposition.

Chaque jour, l'action des municipalités, parfois méconnue, contribue au bien-être des Québécoises et des Québécois. Que ce soit pour les infrastructures d'eau, l'entretien des parcs et des routes, le développement économique ou encore la mise en place de services et de projets communautaires, les institutions municipales jouent un rôle important.

Faits saillants :

La Semaine de la municipalité célèbre et mobilise le milieu municipal depuis 1998.

Les municipalités qui organiseront des activités à l'occasion de la Semaine de la municipalité sont encouragées à en faire la promotion sur leur site Web et sur leurs médias sociaux en utilisant le mot-clic #SemaineMunicipalité2024 ainsi que les visuels développés.

C'est 1?104 municipalités locales, 14 villages nordiques, 9 villages cris et naskapis, 8 062 élues et élus et 91?776 employées et employés municipaux qui oeuvrent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Liens connexes :

