Fun88 annonce le parrainage titre des Vizag Warriors en Andhra Premier League

HYDERABAD, Inde, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, une société de premier plan dans le secteur du sport et du divertissement, est fière d'annoncer son parrainage titre officiel des Vizag Warriors en Andhra Premier League (APL).

Ce partenariat prometteur témoigne du soutien constant de Fun88 aux ligues régionales de cricket en Inde. Fun88 a à coeur d'aider les jeunes talents et de bâtir une communauté de cricket forte. En soutenant les Vizag Warriors et l'APL, Fun88 consolide l'avenir du cricket indien.

L'engagement de Fun88 à améliorer les expériences sportives cadre bien avec les objectifs de succès des Vizag Warriors. Narendra Ram, copropriétaire de l'équipe des Vizag Warriors et fondateur de Lifespan Pvt Ltd, a exprimé sa joie en déclarant : "Nous sommes ravis d'accueillir Fun88 News en tant que sponsor titre officiel des Vizag Warriors. Ce partenariat témoigne de notre volonté d'offrir une expérience exceptionnelle à nos supporters et est en phase avec notre ambition de favoriser le développement du cricket dans la région."

L'Andhra Premier League, reconnue par le Board of Control for Cricket in India (BCCI), a joué un rôle clé dans la promotion du cricket dans l'Andhra Pradesh depuis son lancement par l'Andhra Cricket Association en 2022. L'Andhra Premier League (APL) 2024 est actuellement en cours. Le tournoi de cette année, auquel participent six équipes, a débuté le dimanche 30 juin et devrait se terminer le samedi 13 juillet. Les Vizag Warriors, copropriété de Lifespan Pvt. Ltd, sont une bonne équipe de l'Andhra Premier League. Ils sont connus pour leur esprit de compétition et leur engagement envers le cricket.

Alors que l'Andhra Premier League se poursuit, le soutien de Fun88 devrait donner un coup de pouce significatif aux Vizag Warriors en renforçant leurs ressources et leurs capacités. Les deux organisations sont enthousiastes quant aux possibilités offertes par ce partenariat et promettent aux supporters une saison palpitante et compétitive. Fun88 adresse aux Vizag Warriors ses meilleurs voeux de succès pour la saison !

Fun88 propose une gamme variée d'options de divertissement, dont des jeux de casino en direct, des jeux instantanés, et des possibilités de paris, ainsi qu'une couverture complète de l'actualité du cricket.

