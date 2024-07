Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4 M$ à Amqui pour son nouvel hôtel de ville





AMQUI, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - De passage à Amqui, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 032 330 $ a été accordée à la Ville d'Amqui pour la relocalisation de son hôtel de ville, dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI).

Le bâtiment actuel est désuet et situé dans une zone à risque élevé d'inondation. Le nouvel hôtel de ville sera connecté au centre récréoculturel d'Amqui, permettant ainsi de regrouper et d'optimiser divers services à la population.

Citations :

« Notre gouvernement a à coeur de soutenir les municipalités aux prises avec des problématiques d'inondation. C'est pourquoi nous avons développé le PRAFI, par le biais duquel nous accompagnons le milieu municipal et l'aidons à devenir plus résilient et à réaliser des projets innovants. C'est essentiel que la population soit desservie par des infrastructures modernes, sécuritaires, et de qualité. Je suis fière que nous contribuions aujourd'hui à offrir aux gens d'Amqui un lieu de services et de travail qui répond à ces critères! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse des investissements consentis par notre gouvernement au Bas-Saint-Laurent pour soutenir l'adaptation des communautés aux changements climatiques. L'hôtel de ville d'Amqui subissait depuis de nombreuses années les impacts des inondations; grâce à la collaboration qui s'est opérée avec la Ville et au travail des équipes du gouvernement qui l'ont accompagnée, nous mettons en oeuvre une solution à long terme. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Je me réjouis pour la Ville d'Amqui, qui aura bientôt un nouvel hôtel de ville situé en dehors de la zone inondable. Le bâtiment répondra davantage aux besoins de la Ville, en plus d'être annexé au centre récréoculturel, ce qui le rend optimal pour le personnel et la population! »

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

« Plusieurs scénarios ont été étudiés au cours des dernières années. Le projet retenu est celui qui, grâce à l'aide financière accordée, répondra le mieux aux besoins de la Ville, tout en étant le plus avantageux pour les citoyennes et citoyens d'Amqui. Nous remercions le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour sa subvention dans le cadre du PRAFI; le nouveau bâtiment permettra d'offrir de meilleurs services à la population et d'améliorer la qualité de vie des employées et employés, tout en représentant fidèlement l'image de notre ville. »

Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui

Faits saillants :

