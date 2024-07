CSL présente d'importantes réalisations en matière d'ESG dans son Rapport de développement durable 2023





MONTRÉAL, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de solutions de transport maritime durable, dévoile aujourd'hui son Rapport de développement durable 2023, qui reflète son engagement à l'égard de la transparence et de la responsabilité sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG).



« Nos réalisations en 2023 démontrent un progrès significatif vers nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et marquent une étape cruciale dans la décarbonation de nos opérations », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « Grâce à ces réalisations, nous sommes bien positionnés pour réaliser d'importants progrès à l'avenir. »

Points Saillants:

Environnement

Nous avons utilisé 16 377 tonnes de biocarburant B100 sur huit navires.

Nous avons réduit notre intensité carbone de 29 % par rapport aux niveaux de 2005.

8 % de notre énergie totale consommée est provenu de sources renouvelables.

Nous avons augmenté le volume de notre recyclage de 6 %.

Société

Nous avons atteint un taux de fréquence des accidents avec perte de temps de 0,6.

Nous avons enregistré une augmentation de 3 % du nombre de femmes à bord au Canada.

Notre indice de satisfaction de la clientèle a été de 9,41 sur 10.

Nous avons fait don de 1 % de notre bénéfice net à des oeuvres de bienfaisance et à des secours en cas de catastrophe.

Gouvernance

Nous avons obtenu une note de 98 % sur l'évaluation anti-corruption du réseau MACN.

Nous avons reçu 29 % moins de plaintes relatives à des violations de politiques qu'en 2022, pour un total de 10.

Le rapport 2023 fournit des données transparentes sur les progrès réalisés par CSL dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Les données divulguées sont conformes aux normes mondiales en matière de rapports sur le développement durable, intégrant les exigences révisées de la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board, les normes de la Global Reporting Initiative, le programme de certification environnementale de l'Alliance verte et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons déterminés à susciter des changements significatifs dans l'industrie maritime et à atteindre nos objectifs en matière de développement durable », a poursuivi M. Martel. « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos équipages et à nos employés, à nos clients et à toutes nos parties prenantes pour leur soutien et dévouement qui nous aident à atteindre ces objectifs. »

Cliquez ici ou visitez le site Web de CSL à www.cslships.com pour lire ou télécharger le Rapport sur le développement durable 2023 de CSL.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l'entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

