Artistes d'ici : une exposition qui célèbre les talents artistiques du Québec!

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est fière de présenter une nouvelle exposition, Artistes d'ici, rendant hommage à des artistes de renom en arts visuels qui ont choisi de s'établir au Québec. La série de portraits imaginés par Helena Vallée-Dallaire met en scène huit artistes qui nourrissent et influencent le milieu des arts visuels au Québec depuis plusieurs années : bonnie Baxter, Maria Ezcurra, Eddy Firmin, André Fournelle, Peter Gnass, Susan Turcot, Armand Vaillancourt et Janet Werner.

Ces artistes aux médiums variés comptent tous et toutes au moins 20 ans de pratique et se rejoignent dans leur choix de vivre et de travailler au Québec, mais aussi dans leur ouverture à la transmission, au partage de leurs histoires et des sujets et enjeux qui les poussent à la création.

Invitée dans leur univers, Helena Vallée-Dallaire a voulu immortaliser ces rencontres à travers son propre médium artistique, la peinture, afin de convier le public à expérimenter leur essence à son tour. Les portraits sont accompagnés de trames sonores permettant d'écouter des extraits de conversation avec chaque artiste.

La série, présentée pour la première fois en exclusivité à l'Assemblée nationale du Québec du 5 juillet au 24 août, est le début d'un projet que Helena Vallée-Dallaire souhaite faire grandir au fil des prochaines années dans le but d'offrir une éducation alternative de l'art actuel et local. Artistes d'ici, c'est une invitation à aller au-delà de l'exposition elle-même, une invitation à découvrir les oeuvres de ces grands créateurs et créatrices après avoir, en quelque sorte, fait leur connaissance.

