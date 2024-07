Marilyne Levesque, fondatrice de Marelle Communications, nommée au conseil d'administration du Travel Lifestyle Network





Représentante des agences membres des Amériques

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le Travel Lifestyle Network (TLN), un réseau mondial d'agences de communication travaillant dans les secteurs du tourisme et de l'art de vivre, accueille un nouveau membre au sein de son conseil d'administration : Marilyne Levesque, fondatrice de Marelle Communications, basée à Montréal. Élue à l'unanimité lors de la récente réunion mondiale de l'organisation à Bali, elle succède à David M. Zapata, PDG de Zapwater Communications, des États-Unis, qui est membre du conseil depuis la création du réseau.

Cette nomination stratégique permettra aux clients de Marelle Communications d'accéder à des professionnels de la communication du monde entier. De plus, Marilyne Levesque représentera les intérêts des agences membres du réseau dans les Amériques, comprenant LMA de Toronto, Canada, Zapwater Communications de Chicago, USA, Sinergia Marketing Turistico de Buenos Aires, Argentine, et LoveBrand de Mexico City, Mexique. Elle envisage également de continuer à développer le réseau en recrutant de nouvelles agences et en élargissant la portée internationale de TLN.

Marilyne a fondé Marelle Communications en 2018. L'agence dispose d'un portefeuille de clients majeurs dans l'industrie touristique. L'espace d'expositions Oasis Immersion, le Comité Martiniquais du Tourisme, Igloofest Montréal, Piknic Électronik, le Salon International Tourisme Voyage, le Salon du livre de Montréal, le Salon international de l'Auto de Montréal, le Parc Safari et Montréal Centre-Ville, pour n'en nommer que quelques-uns, ont tous confié à Marelle leurs relations publiques, marketing d'influence ou encore la gestion de leurs médias sociaux.

À propos du Travel Lifestyle Network

Le Travel Lifestyle Network est un collectif mondial d'agences indépendantes de relations publiques et de communication marketing, offrant des services spécialisés aux clients des secteurs du voyage et du lifestyle. Nos clients comprennent des offices de tourisme, des destinations, des hôtels et des complexes touristiques, des spas et des retraites de bien-être, des attractions touristiques, des compagnies aériennes, des lignes de croisière, des voyagistes et des agents de voyage, des marques de nourriture et de boissons, des maisons de mode, des entreprises de cosmétiques et des labels de luxe. Nos membres du réseau sont des leaders du marché de la communication dans les domaines du voyage et du lifestyle, avec la capacité de travailler en collaboration pour obtenir un retour sur investissement précieux pour les clients du monde entier.

SOURCE Travel Lifestyle Network (TLN)

4 juillet 2024 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :