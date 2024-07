Le gouvernement du Canada soutient la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs





Un investissement de 120 millions de dollars aidera CMC Microsystèmes à étendre son réseau au Canada, à créer des emplois et à favoriser la croissance économique

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le Canada continue de se positionner en tant que fournisseur mondial de semi-conducteurs, un élément crucial pour la sécurité, l'économie et le progrès technologique. Les semi-conducteurs sont utilisés au quotidien par la population canadienne et sont essentiels au développement actuel et futur d'innovations dans presque tous les secteurs, dont ceux de l'automobile, des télécommunications et des technologies à faible empreinte de carbone.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable -François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 120 millions de dollars dans un projet de plus de 220 millions de dollars qui sera dirigé par CMC Microsystèmes. Cet investissement, fait au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, soutiendra la création d'un réseau pancanadien de parties prenantes issues d'un grand nombre de domaines, qui travailleront à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de semi-conducteurs et au développement de technologies de capteurs intelligents de pointe.

CMC Microsystèmes appuiera la création du réseau FABrIC (Fabrication of Integrated Components for the Internet's Edge), qui fonctionnera avec le soutien des partenaires de CMC d'un peu partout au Canada. Le réseau FABrIC contribuera à renforcer l'industrie canadienne des semi-conducteurs et des capteurs intelligents en créant un bassin de spécialistes de talent, en stimulant l'innovation dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs et en donnant aux entreprises canadiennes un accès aux fonderies. Au cours des cinq prochaines années, le réseau FABrIC créera près de 325 postes hautement spécialisés partout au Canada et maintiendra environ 440 emplois pendant toute la durée du projet.

Le réseau FABrIC mènera des activités partout au pays afin d'établir une production robuste de semi-conducteurs. Il améliorera également la compétitivité et la résilience des chaînes d'approvisionnement nord-américaines, renforcera la sécurité économique et nationale, et créera de bons emplois pour la classe moyenne.

Citations

« Les semi-conducteurs sont au coeur de la vie quotidienne des Canadiens et de l'économie du pays. L'industrie canadienne innovante des semi-conducteurs continue de se démarquer sur les marchés mondiaux et de tirer profit de l'économie qui est de plus en plus verte et axée sur le numérique. La création du réseau FABrIC par CMC Microsystèmes contribuera à soutenir les innovateurs canadiens, et j'ai hâte de voir comment il favorisera l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs tout en créant de bons emplois. En investissant dans les semi-conducteurs aujourd'hui, nous investissons dans la sécurité et la durabilité économique pour l'ensemble de la population canadienne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le réseau FABrIC offre aux entrepreneurs et aux chercheurs canadiens les ressources dont ils ont besoin pour faire preuve d'innovation et pour mettre au point des semi-conducteurs et des processus de fabrication de pointe au Canada. Le Canada dispose du talent et de la capacité nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs de calibre mondial, et l'investissement stratégique d'ISDE dans le réseau FABrIC aidera les innovateurs canadiens à être concurrentiels au sein de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Le soutien consenti au réseau FABrIC permettra d'assurer l'avenir du Canada dans le secteur des semi-conducteurs et de la fabrication de pointe, de mettre au point de nouvelles méthodes de fabrication et nouveaux produits canadiens à base de semi-conducteurs pour l'Internet des objets, et d'établir un écosystème de semi-conducteurs résilient et durable au Canada. »

- Le président-directeur général de CMC Microsystèmes, Gordon Harling

Faits en bref

Les semi-conducteurs, souvent appelés puces ou micropuces, sont des matériaux utilisés pour la conductivité électrique. Leur conductivité se situe quelque part entre celle d'un conducteur et celle d'un isolant, ce qui leur confère la capacité unique de contrôler le flux d'électricité dans les équipements et appareils électroniques.

Établi en 1984, CMC Microsystèmes est un organisme sans but lucratif qui accélère la recherche et stimule l'innovation dans les technologies de pointe, notamment dans des domaines comme la microélectronique, la photonique, la microélectromécanique, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, et les logiciels et matériels quantiques.

FABrIC est un projet de cinq ans d'une valeur de plus de 220 millions de dollars, qui est dirigé par CMC Microsystèmes pour assurer l'avenir du Canada dans le secteur de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Le secteur canadien des semi-conducteurs compte plus de 500 entreprises canadiennes et multinationales qui mènent des activités de recherche-développement et de fabrication de micropuces. Cette base compte plus de 100 entreprises de conception, 30 laboratoires de recherche appliquée et 5 installations commerciales spécialisés dans les semi-conducteurs composés, les systèmes microélectromécaniques et le conditionnement avancé.

La demande en produits existants et innovants devrait contribuer au maintien de la croissance du marché mondial des semi-conducteurs, dont la valeur devrait passer de 500 milliards de dollars américains en 2020 à 695 milliards de dollars américains d'ici 2025.

Ce nouvel investissement au titre du Fonds stratégique pour l'innovation s'ajoute à l'engagement annoncé en mars 2023 par le premier ministre Justin Trudeau et le président des États-Unis Joe Biden pour favoriser la mise en place d'un corridor transfrontalier de fabrication de semi-conducteurs.

