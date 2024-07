Le premier ministre annonce le renouvellement du mandat de la Dre Mona Nemer au poste de conseillère scientifique en chef du Canada





OTTAWA, ON, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de la Dre Mona Nemer au poste de conseillère scientifique en chef du Canada pour une durée de trois ans, à compter du 25 septembre 2024.

Éminente chercheuse dans le domaine médical, la Dre Nemer est la conseillère scientifique en chef du Canada depuis 2017. À ce titre, elle continuera de fournir des conseils scientifiques au gouvernement fédéral afin que les politiques publiques tiennent compte de la recherche. Grâce à ses conseils, nous disposerons des données probantes dont nous avons besoin pour prendre des décisions judicieuses qui contribueront à faire croître la classe moyenne et à donner une chance équitable à chaque génération.

Il faut que les scientifiques aient leur mot à dire et puissent s'exprimer librement au sujet de leurs travaux. Alors que nous continuons d'observer les effets dévastateurs des changements climatiques partout au pays, les travaux des scientifiques sont plus importants que jamais. Qu'il s'agisse des découvertes médicales qui sauvent des vies, des technologies propres ou de la préservation de la biodiversité, les percées que réalisent les scientifiques nous fournissent les outils dont nous avons besoin pour prendre soin de nous, des autres et du monde qui nous entoure.

« Nous croyons en la science et estimons que les scientifiques doivent pouvoir mener leurs recherches, réaliser des découvertes et poster des questions en toute liberté. Au cours des sept dernières années, la Dre Nemer nous a prodigué de précieux conseils, au Conseil des ministres ainsi qu'à moi-même, afin que les données scientifiques fassent partie intégrante des politiques publiques. Je la félicite du renouvellement de son mandat et serai heureux de faire progresser notre travail conjoint pour améliorer la vie des Canadiens et la rendre plus équitable et plus prospère. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Félicitations à la Dre Nemer pour le renouvellement de son mandat en tant que conseillère scientifique en chef du Canada. Depuis 2017, Mme Nemer joue un rôle consultatif important. Sous sa direction, le réseau de conseillers scientifiques des ministères dans l'ensemble du gouvernement s'est développé. Un conseil jeunesse a notamment été créé pour aider le Canada dans ses réflexions en matière de politiques scientifiques. Je me réjouis de continuer à travailler avec Mme Nemer en vue d'élargir la longueur d'avance du Canada en matière de recherche et d'innovation, ainsi que pour inspirer la prochaine génération de scientifiques canadiens. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La science et la technologie jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un avenir sain et durable pour tous. Qu'il s'agisse de lutter contre les feux de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes, de développer l'intelligence artificielle de manière responsable ou de se préparer aux futures pandémies, la science apportera des solutions qui renforceront notre société. C'est un honneur pour moi de continuer à occuper ces fonctions, de contribuer à l'avancement de la recherche et de l'innovation dans notre pays et de veiller à ce que les Canadiens profitent pleinement des avantages de la science. »

-- Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

La D re Nemer a été nommée conseillère scientifique en chef du Canada en 2017 à l'issue d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Son mandat avait été renouvelé en 2020 et en 2022.

Nemer a été nommée conseillère scientifique en chef du en 2017 à l'issue d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Son mandat avait été renouvelé en en 2022. Depuis 2017, le Bureau de la conseillère scientifique en chef a fourni des conseils indépendants au gouvernement sur un éventail d'enjeux, notamment la gestion de la pandémie de COVID-19, la préparation aux urgences futures, la promotion de la science ouverte et de l'intégrité scientifique, et le renforcement des activités de recherche du Canada dans l'Arctique.

dans l'Arctique. Les principales fonctions de la conseillère scientifique en chef sont les suivantes :

donner des conseils sur l'élaboration et la mise en oeuvre de lignes directrices pour que les travaux scientifiques du gouvernement soient entièrement accessibles au public et que les scientifiques au sein de l'administration fédérale puissent librement parler de leurs travaux;



donner des conseils sur la création et la mise en oeuvre de procédures pour que le gouvernement tienne compte des analyses scientifiques au moment de prendre des décisions;



évaluer et recommander des moyens d'améliorer la fonction de consultation scientifique au sein du gouvernement fédéral;



évaluer et recommander des moyens qui permettraient au gouvernement de favoriser davantage la qualité des recherches scientifiques au sein de l'administration fédérale.

