Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - Les ministres Andrée Laforest et Caroline Proulx accordent 268 000 $ pour soutenir cinq festivals à Chicoutimi





QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Cinq festivals de la circonscription de Chicoutimi recevront 268 000 $ pour la tenue de leurs événements lors de la saison été-automne 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, sont heureuses de confirmer cet appui financier.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Au total, 15 festivals du Saguenay-Lac-Saint-Jean se partagent une aide financière de 473 000 $.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec une destination de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La période estivale et le début de l'automne sont des moments importants pour profiter de la tenue de nos festivals dans le comté de Chicoutimi. Je me réjouis de voir que notre population et nos visiteurs peuvent bénéficier d'une offre aussi généreuse, permettant aux artistes de chez nous et d'ailleurs de démontrer tout leur talent. Et tout ça est profitable pour l'industrie touristique. Rendez-vous en grand nombre à nos festivals et profitez-en bien! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme? Festival des vins de Saguenay 34 000 $ Festival des bières du monde de Saguenay 67 000 $ Festival international des rythmes du monde 78 000 $ Les Grands Crus musicaux de Saguenay 71 000 $ Zoom Photo Festival 18 000 $ Total 268 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

