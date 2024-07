LA SEMAINE CHANTANTE 2024 - Quatre conservatoires de musique réunis





RIMOUSKI, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est fier de présenter l'édition 2024 de sa Semaine chantante qui prendra place du 14 au 21 juillet prochains en partenariat avec les Jardins de Métis. Encore cette année, le Conservatoire invite les mélomanes de la région - ou de passage - à se laisser emporter par plusieurs belles voix lyriques du Québec. Avec six activités, 25 étudiantes et étudiants des conservatoires de musique de Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières et Rimouski ainsi que plusieurs artistes invités, dont le ténor Marc Hervieux, cette édition s'annonce grandiose!

« Grâce aux musiciens du réseau du Conservatoire de musique, les Jardins de Métis se transforment durant la Semaine chantante en un lieu vibrant musicalement. Nous sommes choyés de pouvoir offrir à l'ensemble de nos visiteurs l'opportunité d'apprécier une expérience musicale de haut calibre par l'entremise de nos jardins », affirme Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis.

La Semaine débutera le 14 juillet par un pique-nique musical à l'Arboretum qui mettra de l'avant la soprano Émilie Ross et la pianiste Ève-Amélie Dufour. Un deuxième pique-nique aura lieu le 21 juillet au cours duquel la grande Chorale estivale sera alors à l'honneur, sous la direction de Josée Fortin. Chaque récital fera l'objet de deux représentations, l'une à 11 h 30 et la deuxième à 13 h.

Le lundi 15 juillet, un atelier de Jeu scénique avec la comédienne Sophie Faucher sera présenté à l'Aire Desjardins du Grand hall, de 9 h 30 à 12 h. Les activités se poursuivront le lendemain avec un cours de maître public avec le ténor Marc Hervieux. Ce dernier offrira de précieux conseils aux étudiantes et étudiants des quatre conservatoires de musique du réseau. Cette activité se déroulera de 13 h 30 à 16 h 30, également à l'Aire Desjardins du Grand hall. Les places pour ces activités sont limitées et le public devra s'inscrire en amont de l'événement sur le site web des Jardins.

Les événements phares de la Semaine chantante seront les apéros-opéras présentés par les étudiantes et étudiants des quatre conservatoires, les 17 et 18 juillet, dès 17 h, à la Véranda des Jardins de Métis. Lors de la première soirée, le public aura l'occasion d'entendre La Chauve-souris de Johann Strauss II. Le lendemain, le programme sera composé d'une opérette-collage nommée La classe de maestro Catapulto (texte de Pascal Blanchet). Le ténor Marc Hervieux fera une apparition spéciale en première partie de chacun des deux événements. Les billets sont présentement en vente au coût de 20 $ par soir ou 30 $ pour les deux représentations.

Une dernière activité sera offerte durant la Semaine chantante le 19 juillet, de 9 h 30 à 12 h, à l'Aire Desjardins du Grand hall, à savoir Technique vocale aux choristes. Cet atelier sera offert à une vingtaine de choristes de voix féminine par la soprano québécoise Peggy Bélanger, professeure de chant au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Le public est convié à assister à cette activité. Une inscription préalable est requise.

« Cette édition de la Semaine chantante propose encore plus, autant pour les participants que pour le public, avec une programmation diversifiée et des occasions d'apprentissage nombreuses. Je suis d'autant plus fière d'avoir avec nous des étudiantes et des étudiants venant des conservatoires de musique de Gatineau, Saguenay et Trois-Rivières. Partager une expérience aussi professionnalisante sera très formateur pour ces jeunes chanteurs et chanteuses », commente Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Durant la semaine, le public est invité à participer à un encan silencieux où Marc Hervieux lui-même sera mis aux enchères. Les gens les plus offrants auront le privilège de dîner en compagnie du ténor au réputé restaurant des Jardins la Villa Estevan Lodge, le vendredi 19 juillet. Les dons recueillis serviront à bonifier la prochaine édition de la Semaine chantante à l'été 2025. Tous les détails pour donner seront disponibles sous peu sur le site web du Conservatoire.

À noter que le public devra s'acquitter des frais d'entrée pour les Jardins de Métis pour toutes les activités ouvertes au public. Tous les détails sont disponibles sur le site web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

