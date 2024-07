SHEIN transforme la mode des festivals à VELD et à îLESONIQ





TORONTO, 04 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SHEIN, le leader mondial de la vente en ligne de mode, dévoile son plan pour captiver les festivaliers à travers le Canada cet été grâce à une activation pop-up vibrante et infusée de bulles aux festivals de musique VELD et îLESONIQ. En embrassant l'esprit effervescent de la saison des festivals, SHEIN est prêt à dévoiler une vitrine spectaculaire de mode audacieuse et tendance, transformant les participants en icônes du style ultime. Pour renchérir, SHEIN propose de nombreux concours, y compris la chance de gagner un grand prix comprenant des billets gratuits pour les festivals de musique et de l'argent pour voyager, permettant aux heureux gagnants de s'immerger pleinement dans l'expérience du festival.



Du jeudi 11 juillet au lundi 22 juillet, les fans pourront participer concours TikTok de SHEIN en utilisant le filtre dédié "Bubble POP" pour transformer leur look et montrer virtuellement leurs tenues prêtes pour le festival. Les participants qui publieront leurs vidéos TikTok en utilisant le hashtag #popoutwithSHEIN et en taguant le compte TikTok de la marque @sheinca_ seront inscrits pour une chance de gagner un grand prix*. Celui-ci comprend deux billets VIP pour le festival de musique VELD ou îLESONIQ, selon la préférence du gagnant, et un prix en argent de 2 000$ CAD pour couvrir leurs dépenses de voyager. En plus du concours TikTok, SHEIN offrira des chances de gagner des billets d'admission générale pour îLESONIQ et des cartes-cadeaux SHEIN sur Instagram et TikTok**.



Débutant à VELD du vendredi 2 août au dimanche 4 août et continuant au festival de musique îLESONIQ du samedi 10 août au dimanche 11 août, SHEIN immergera les festivaliers dans une expérience inoubliable avec son activation pop-up. La vaste gamme de styles tendance de la marque offre la plateforme parfaite pour aider ceux qui cherchent à peaufiner leur look festival et à créer leurs looks de rêve. Au coeur de l'activation se trouve la "Station Transformation", où les participants peuvent prendre rendez-vous pour une transformation complète prête pour le festival. Celle-ci comprend le stylisme avec les derniers vêtements et accessoires SHEIN, ainsi que des services professionnels de coiffure et de maquillage. Les fans sont encouragés à suivre le compte Instagram de SHEIN @shein_ca pour des mises à jour sur la disponibilité des rendez-vous à l'approche des dates du festival.



Une variété d'expériences complémentaires seront également offertes à l'activation de au SHEIN pour ceux sans rendez-vous. Le Bar SHEGLAM invite les invités à retoucher leur maquillage, le bar à ongles permet de personnaliser leurs ongles avec du nail art gratuit, et des stickers décoratifs pour le visage sont disponibles pour ajouter une touche artistique supplémentaire. Entre ces expériences, les festivaliers pourront participer à des concours excitants et à des activités interactives célébrant la mode des festivals de musique. Du début à la fin, le pop-up de SHEIN promet d'être une destination incontournable pour tous ceux qui cherchent à profiter au maximum de leur style festivalier.



Au pop-up sous la thématique des bulles de SHEIN, les festivaliers pourront capturer leurs moments les plus mémorables et créer un contenu unique pour les réseaux sociaux. L'environnement vibrant et visuellement frappant comporte un photomaton à 360 degrés entouré de canons à bulles, de machines à bulles et d'autres accessoires ludiques qui donnent vie au thème.



Les festivals de musique sont la célébration ultime de l'expression de soi, et SHEIN est ravi de faire partie de cette atmosphère électrisante. Le l''activation de SHEIN à VELD et îLESONIQ offrira aux festivaliers une boutique tout-en-un pour tous leurs besoins en matière de style, leur permettant de créer des looks de festival inoubliables qui capturent l'essence de ces événements emblématiques.



*Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus pour participer au concours TikTok de SHEIN au Québec.

**Sous réserve des règles officielles du concours





À propos du VELD Music Festival

Créé en 2013, "VELD Music Festival" est devenu l'un des événements musicaux les plus importants en Amérique du Nord, attirant des passionnés de musique du monde entier. S'engageant à offrir des expériences exceptionnelles, VELD présente une programmation d'artistes de classe mondiale, une technologie de pointe et une communauté dynamique de festivaliers passionnés. Apprenez-en davantage à propos de VELD Music Festival .



À propos de îLESONIQ

Créé en 2014, îLESONIQ s'est installé au coeur de Montréal, au parc Jean-Drapeau. Pendant deux jours, l'île se transforme en oasis urbaine et transporte les fans de musique dans un univers parallèle ludique et coloré pour leur offrir une expérience unique de festival. îLESONIQ est produit par evenko.



À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant mondial en ligne de mode et de style de vie, offrant des vêtements et des produits de marque SHEIN provenant d'un réseau mondial de fournisseurs, le tout à des prix abordables. Basé à Singapour, SHEIN s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous, en promouvant sa méthodologie de production à la demande, leader de l'industrie, pour une industrie plus intelligente et prête pour l'avenir. Pour en savoir plus sur SHEIN Canada, visitez ca.shein.com .



