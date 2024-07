Concours international d'idées en design et architecture pour la valorisation des matériaux de la toiture du Stade olympique





Des idées audacieuses pour donner une nouvelle vie à la toiture du Stade

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le Parc olympique dévoile aujourd'hui les lauréats du concours de valorisation des matériaux de la toiture actuelle du Stade olympique, qui sera démantelée puis remplacée. Témoignant de l'intérêt du milieu de l'architecture et du design pour cette compétition, plus de 400 concurrents provenant d'une quarantaine de pays se sont inscrits pour recevoir les documents du concours.

Cliquez ici pour voir les lauréats

Un jury présidé par l'architecte et ingénieur Jean Beaudoin a retenu huit lauréats et décerné une mention aux propositions qui se sont démarquées par leurs idées ingénieuses et ancrées dans la collectivité.

« Le jury a eu la tâche difficile de faire des choix parmi une grande diversité d'idées exceptionnelles et audacieuses pour le réemploi des matériaux de la toiture », affirme M. Beaudoin. « Nous souhaitons que cet exercice d'idéation inspire la communauté afin que ces concepts puissent éventuellement se concrétiser », poursuit-il.

Des idées foisonnantes et audacieuses.

Au total, 54 propositions ont été jugées recevables et ont été analysées par les membres du jury. De ce nombre, huit ont été sélectionnées, soit quatre dans la catégorie professionnelle et quatre dans la catégorie étudiante.

Lauréats étudiants

ÉCHO OLYMPIQUE par Audrey Thomas Joyal , Sarah Boisvert et Hawa Timbely (Québec). Prix en aménagement. ESTADE par Julien Ouellette , Caterina Tomassini et Simon Birtz (Québec). Prix en développement de produits (fabrication en série). FLOTTE-DE-LIS par Massimo Montanari , Mehakpreet Bhutta, Duha Ismail , Laila Kirton et Nava Mahouri Monfared ( Ontario ). Prix en aménagement. INOSPHÈRE par Benedict Huber , Doruk Ozturk , Diego Munoz et Emile Meunier (Québec). Prix en innovation, processus et impact environnemental.

Lauréats professionnels

FLOAT par Populous ( Alex Ogata , Khurtsbileg Erdenetsogt, Samantha Garza , Wendy Chen et Yuhan Gu ) (États-Unis). Prix en aménagement. RE_SOURCE par NIPPAYSAGE et PXP ( Michel Langevin , Mélanie Mignault, Claude Cournoyer , Renée Chamberland, Vincent Clarizio , Margot Greenbaum , Sacha Vasseur , Vincent Proulx , Claudia Fabbricatore et Thomas Grégoire) (Québec). Prix en innovation, processus et impact environnemental. LES TOITS par STGM Architecture ( Stephan Langevin , Pascale Bornais-Lamothe , Frédérique Trottier , Étienne Vigneau, Carlos Ospina , Alex Langevin et Marie-Pier Bazinet ) (Québec). Prix en aménagement. MODULE V par Nyta (Lingzhe Lu et Kun Chen ) (États-Unis). Prix en développement de produits (fabrication en série).

En plus des huit lauréats, une mention a été décernée par le jury pour le projet LES JARDINS DU RENOUVEAU par Samuel Fournier et Libéro Rutilo (Québec).

Le détail des propositions lauréates et de la mention peut être consulté sur le site Web du concours : https://reemploi-toiture.parcolympique.qc.ca.

Ce concours d'idéation vise à inspirer et proposer des concepts présentés par des firmes et des étudiants en architecture et design urbain. Bien que le Parc s'engage à étudier la faisabilité des projets retenus, il ne peut s'avancer dans la réalisation de ceux-ci.

Vote pour le Coup de coeur du public

Du 4 au 26 juillet prochain, le public est invité à voter pour son coup de coeur parmi les neuf projets retenus sur le site Web du concours. Les personnes qui ont voté seront admissibles au tirage d'un forfait détente dans un spa montréalais.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 48 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Parc olympique

4 juillet 2024 à 08:00

