La BIC investit 283,5 M$ dans une nouvelle ligne de transport d'électricité en Alberta





L'infrastructure améliorera la disponibilité et la fiabilité du réseau énergétique

Projet Transfert du Centre-Est vers l'extérieur à construire et à détenir par AltaLink et ATCO

Ajoutera 750 MW de capacité électrique au réseau de l' Alberta

au réseau de l' 130 kilomètres de nouvelle ligne de transport d'électricité aideront à pérenniser les infrastructures de transport de l' Alberta , ce qui accroîtra la résilience et la fiabilité de l'électricité.

CALGARY, AB, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) fournit à AltaLink, L.P. (AltaLink) et à ATCO Electric Ltd. (ATCO) du financement pour construire une nouvelle ligne de transport d'électricité dans les comtés de Red Deer, Lacombe et Stettler.

Le prêt de 283,5 millions de dollars accordé par la BIC contribuera à la construction d'une nouvelle ligne à haute tension de 130 kilomètres, nécessaire pour renforcer la fiabilité du réseau électrique et améliorer l'accès à la production l'électricité renouvelable disponible dans la région. Cet investissement permettra aux contribuables de l'Alberta d'économiser environ 135 millions de dollars sur les 30 ans du financement du projet.

Selon l'Alberta Electric System Operator (AESO), la ligne de transport est nécessaire pour décongestionner le réseau électrique et améliorer les capacités de distribution dans la région. Le projet Transfert du Centre-Est vers l'extérieur fournira plus de 750 mégawatts d'électricité au réseau.

L'ajout de nouvelles infrastructures de transport contribuera à réduire la congestion du réseau et à libérer la capacité de mettre en service de nouvelles sources d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions de GES de la province.

Le financement souple et à des taux inférieurs au marché consenti par la BIC permettra à AltaLink et ATCO de construire et d'exploiter de nouvelles infrastructures de transport à un coût moindre, ce qui réduira au minimum les incidences financières pour les contribuables. Les investissements dans des projets comme celui-ci renforceront le réseau de l'Alberta, accroîtront la résilience et amélioreront la fiabilité énergétique pour les générations futures.

Il s'agit du premier investissement de la BIC dans le transport d'énergie relevant de son secteur prioritaire de l'énergie propre de 10 milliards de dollars, dédié à combler les lacunes de financement dans les nouveaux projets tels que les énergies renouvelables, le transport, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Le financement de la BIC est assujetti aux conditions de clôture habituelles, incluant l'approbation de l'Alberta Utilities Commission.

L'investissement de la BIC dans le projet Transfert du Centre-Est vers l'extérieur améliorera la capacité de transport d'électricité tout en créant des occasions d'ajouter des sources d'énergie propres au réseau. Étant le premier investissement de la BIC lié au secteur prioritaire de l'énergie propre, ce projet contribuera à bâtir une économie plus propre et à soutenir la transition vers une énergie propre en Alberta.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le partenariat de la BIC avec AltaLink et ATCO contribuera à pérenniser le réseau de transport d'électricité de l'Alberta, en augmentant la quantité d'énergie disponible et en améliorant la fiabilité de l'électricité. Cet investissement permettra aux deux sociétés de transport de faire progresser la construction du projet Transfert du Centre-Est vers l'extérieur, qui permettra de livrer de l'énergie de façon sécuritaire et rentable aux résidences et aux entreprises en Alberta.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Cet investissement constitue une étape de plus pour garantir que le réseau électrique de l'Alberta soit abordable, fiable et durable pour les générations à venir. La collaboration est nécessaire pour que le réseau soit prêt à répondre aux besoins futurs de la province. Tandis que le gouvernement de l'Alberta travaille à moderniser le réseau électrique, le soutien de l'industrie et de la BIC est essentiel à l'atteinte de ces objectifs.

Nathan Neudorf, ministre de l'Abordabilité et des Services publics, gouvernement de l'Alberta

Comme la demande d'électricité continue de croître dans l'économie en expansion de l'Alberta, notre objectif demeure de fournir de l'électricité fiable et abordable à notre clientèle. Avec le soutien de la BIC, nous réduisons le coût de cette importante infrastructure électrique pour notre clientèle, tout en renforçant le système et en augmentant l'accès aux sources d'énergie renouvelable.

Gary Hart, président et chef de la direction, AltaLink

Le projet Transfert du Centre-Est vers l'extérieur soutiendra l'économie en croissance de l'Alberta en améliorant la disponibilité future d'électricité et en augmentant la résilience. L'ajout de 750 MW à notre réseau permettra de répondre à cette demande croissante tout en contribuant à la mise en place d'un système modernisé qui pourra plus facilement accueillir des projets de production d'énergie renouvelable. Fait important, l'investissement important de la Banque de l'infrastructure du Canada aidera également à maintenir des taux abordables pour notre clientèle en réduisant au minimum les coûts de financement.

Melanie Bayley, présidente, ATCO Electric

