Pour un meilleur accès aux services - Ouverture d'un nouveau point de service local à Saint-Eustache

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, annoncent la création et la mise en service, dès aujourd'hui, du tout premier point de service local (PSL) de la région des Laurentides, à Saint-Eustache. Ce PSL intègre la vaccination, des prélèvements et du dépistage sous le même toit.

Un meilleur accès aux services pour les citoyens et citoyennes

L'ajout de cette nouvelle installation au 243, rue Robinson, permettra un meilleur accès aux services de santé préventifs pour la population du réseau local de services de Deux-Montagnes-Mirabel-Sud.

On pourra prendre rendez-vous pour :

la vaccination contre la COVID-19, la grippe (influenza) et le zona;

la vaccination générale prévue par le Programme québécois d'immunisation;

le dépistage de la COVID-19 et de la grippe pour certaines clientèles prioritaires;

le dépistage du cancer colorectal (clientèle visée : personnes de 50 à 74 ans);

le dépistage du streptocoque du groupe A;

les prises de sang et autres types de prélèvements pour analyses médicales.

La prise de rendez-vous est disponible sur le portail Clic Santé ou par téléphone au 1 866 495-5833.

Citations :

« L'objectif derrière nos efforts pour mettre en place des points de service locaux dans les différentes régions du Québec est de rapprocher les services de la population, mais aussi de diminuer la pression sur le secteur hospitalier. La création du point de service local de Saint-Eustache s'inscrit dans cette visée d'offrir plus facilement et plus rapidement de nombreux services aux citoyennes et aux citoyens. Je tiens à saluer les équipes qui ont participé à cette initiative porteuse pour la région et qui contribuent ainsi à nos efforts visant à offrir une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis à la fois fier et heureux de cette annonce qui s'inscrit dans mes priorités depuis que je suis député : améliorer l'accès de nos concitoyennes et de nos concitoyens au réseau de la santé. En outre, ce point de service local contribuera à offrir, à la population de la région, une expérience patient bonifiée. Pour améliorer notre réseau, il faut parfois faire preuve de créativité. C'est pourquoi je salue la détermination de mon collègue ministre de la Santé dans ce projet porteur. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons que la vaccination contre la COVID-19 est offerte à la population avec et sans rendez-vous. Pour plus d'information, consulter santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/.





Le développement des PSL s'inscrit dans une démarche de pérennisation des meilleures pratiques acquises dans les centres de vaccination et de dépistage pendant la pandémie de COVID-19.





En plus d'améliorer l'accessibilité à la vaccination, aux prélèvements et au dépistage auprès de la population locale, les PSL permettent une offre de service élargie, entre autres les soirs et les fins de semaine, et le déploiement efficace des services dans différents milieux grâce à l'agilité des équipes mobiles.

Lien connexe :

Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses des PSL des Laurentides, consulter santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/points-de-service-locaux/.

