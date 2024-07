Début des travaux de reconstruction du CHSLD de Macamic selon le concept de maison des aînés





MACAMIC, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, ont souligné aujourd'hui le début des travaux de reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Macamic selon le concept de maison des aînés.

Ce projet de reconstruction de MDA, tant attendu par les communautés, vise la construction d'une maison des aînés et maison alternative (MDAMA) de 98 lits sur le site de l'actuel CHSLD Macamic, comprenant 84 lits de MDA et 14 lits MA pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et des troubles graves du comportement. Les travaux qui s'amorcent devraient être terminés d'ici l'été 2027.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidentes et résidents et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées.

Rappelons que le CHSLD Macamic, une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, loge actuellement dans un bâtiment construit en 1950, dont les aménagements sont vétustes.

Citations :

«?Le début des travaux de cette nouvelle maison des aînés est une étape importante pour la population de la région. On tient à offrir aux résidentes et résidents un environnement chaleureux où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. Les personnes aînées méritent ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi on déploie le modèle des maisons des aînés dans tous les projets de reconstruction de CHSLD vétustes.?»

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

«?Je suis heureuse que nous puissions démarrer les travaux de cette nouvelle maison des aînés. C'est un projet qui est sur la table depuis de nombreuses années et qui est très attendu par la population, mais aussi par les résidentes et les résidents. Le choix de notre gouvernement de procéder à une reconstruction et selon de nouveaux standards est une excellente nouvelle. Je remercie toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet.?»

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants :

Rappelons que le projet de reconstruction a été initialement autorisé par le MSSS en 2013, mais a été interrompu en 2016 en raison de l'impraticabilité de la solution immobilière retenue. Le projet a donc été revu et le programme des besoins, ajusté pour prendre le virage des maisons des aînés (MDA) et aussi inclure des lits d'hébergement longue durée pour personnes avec déficience intellectuelle et troubles graves du comportement.





Ce projet fait partie des 2?400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





Les CHSLD vétustes seront graduellement reconstruits en maison des aînés afin d'y améliorer la fonctionnalité, la sécurité, le confort, l'ambiance, de même que la prévention et le contrôle des infections. Cela permettra également d'offrir aux résidents actuels et futurs des milieux de vie mieux adaptés à leurs besoins, se rapprochant le plus possible de la vie à la maison.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

4 juillet 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :