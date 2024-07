Druide amasse 67 000 $ pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie





MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Il y a exactement un mois, Druide informatique et sa filiale, les Éditions Druide, tenaient la treizième édition de leur Classique de golf au profit de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Tous les dons sont maintenant comptabilisés; la journée a permis d'amasser plus de 67 000 $, portant ainsi à 635 000 $ le total des sommes remises à la Fondation depuis la naissance de la Classique Druide.

L'argent recueilli cette année permettra à la Fondation de soutenir le programme de cantines scolaires qu'elle a instauré au Bénin. Grâce à ces cantines, les élèves de quatre écoles primaires en situation de vulnérabilité bénéficient d'un repas chaud et équilibré pendant l'année scolaire. Des collectivités entières en ressentent les retombées positives : une vingtaine d'emplois ont été créés et les aliments qui servent à préparer les repas sont achetés à proximité des cantines ou proviennent d'un programme de petit élevage et de jardins communautaires.

La journée s'est terminée par un agréable souper au cours duquel Réinspire, la société lauréate du Grand Prix Druide 2024 pour la création d'entreprise, fut notamment mise en valeur. Sa fondatrice, Christine Drolet, a pu présenter aux quelque 150 convives ses programmes d'intervention conçus spécialement pour les professionnelles et professionnels qui offrent des services cliniques aux élèves vivant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Ces programmes privilégient les activités d'apprentissage en plein air pour améliorer la santé globale et stimuler la motivation des élèves, de leurs parents et du personnel de l'éducation.

Druide remercie les donateurs et donatrices ayant contribué aux succès connus encore cette année et annonce que la quatorzième édition de la Classique Druide aura lieu le 3 juin 2025 au Club de golf Saint-Raphaël de L'Île-Bizard.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est une organisation à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'accès à une éducation équitable, de qualité et tout au long de la vie pour garantir à chaque personne les moyens de façonner son avenir et celui de nos sociétés. Ses champs d'action consistent à instaurer une vision élargie de l'éducation, au Québec, en Haïti et sur le continent africain.



Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

4 juillet 2024

