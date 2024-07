Les Canadiens ont envie de passer plus de moments avec leurs amis et leurs proches, même s'ils sont rivés à leur téléphone : Sondage AIR MILES





Plus d'un tiers des personnes interrogées avouent que leur téléphone est la dernière chose qu'elles voient avant de s'endormir.

TORONTO, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Bien que la technologie ait créé un monde pratique et de plus en plus branché, où l'épicerie, le magasinage et les communications mondiales sont accessibles du bout des doigts, un nouveau sondage Leger commandé par AIR MILES révèle que deux tiers des Canadiens estiment passer trop de temps sur leur téléphone et les médias sociaux. La même portion (67 pour cent) a envie de plus de bons moments avec les amis et proches, et pourtant un tiers d'entre eux n'en créent que rarement ou jamais.

AIR MILES a réinventé son approche afin d'aider les Canadiens à multiplier les moments, en lançant une campagne intégrée de marketing auprès des consommateurs, appuyée par une tournée qui marquera l'activation de la nouvelle plateforme de marque. La tournée débutera demain à Toronto et s'arrêtera dans plusieurs villes tout au long de l'été. Invitant les Canadiens à s'engager avec la campagne Multipliez les moments, la Boutique des moments offre une expérience immersive imprégnée du bleu emblématique d'AIR MILES. Les visiteurs peuvent à choisir parmi une sélection de récompenses gratuites, y compris des cartes-cadeaux de leurs marques préférées comme Amazon, TJX (Winners, HomeSense, Marshalls), des locations de voiture, des produits Dyson et bien plus encore.

«?Selon notre étude, 80 pour cent des Canadiens pensent qu'il est important de créer et de vivre des petits moments de bonheur. AIR MILES veut aider les adhérents à atteindre plus rapidement leur prochaine récompense et leur prochain moment mémorable, et la Boutique des moments est une expérience concrète qui donne vie à notre mission, et d'autres sont à venir?», déclare Kat Carl-Musson, cheffe de marketing, AIR MILES. «?L'idée n'est pas de mettre l'accent sur les choses que nos adhérents obtiennent avec des milles, mais sur les liens qui peuvent être créés grâce aux récompenses, et nous nous efforçons d'aider les Canadiens à tirer le meilleur parti possible d'AIR MILES.?»

Quels sont les moments inoubliables que les Canadiens souhaitent vivre cet été? En tête de liste figurent les moments avec les amis et la famille autour d'un repas ou d'un verre (50 pour cent), les sorties en plein air (38 pour cent), les virées en voiture (23 pour cent), les journées à la plage ou à la piscine (20 pour cent), les week-ends au chalet ou en camping (16 pour cent), les dîners et réceptions (16 pour cent), et les vacances (15 pour cent). Parmi les bons moments que les visiteurs trouveront dans la Boutique des moments d'AIR MILES cet été : le «?moment Brunch improvisé?», le «?moment Guimauve dorée?» et le «?moment Météo apéro?».

Multipliez les moments cet été

En plus de la?Boutique des moments, la campagne sera déployée cet été sur plusieurs canaux - télévision, panneaux d'affichage, relations publiques, réseaux sociaux, activations expérientielles, plateformes d'influence et espaces numériques. La campagne offrira aux Canadiens des occasions de vivre plus de bons moments et de renouer avec le Programme AIR MILES.

Concours Moments mémorables : Pour ajouter du piment à cette campagne, AIR MILES lance le concours Moments mémorables (débutant le 2 juillet), qui offre aux adhérents la chance de gagner l'un des quatre grands prix incroyables : un voyage au Japon, une escapade glamping, une réunion de famille ou une expérience pour gâter un animal de compagnie.

«?Cette campagne de lancement de notre nouvelle plateforme est un un moment important pour AIR MILES et pour tous nos adhérents, et ce n'est qu'un début. Les Canadiens n'ont pas fini d'entendre parler de nous et de nous voir en action?», déclare Carl-Musson.

La Boutique des moments visitera les villes ci-dessous tout au long de l'été. Suivez-nous sur Instagram @airmiles_canada pour plus de détails :

TORONTO

VANCOUVER

EDMONTON

CALGARY

MONTRÉAL

OTTAWA

HALIFAX

CHARLOTTETOWN

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez le www.airmiles.ca .

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 9,5 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

À propos de BMO Groupe financier

Avec un actif total de 1?400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Méthodologie du sondage

Un sondage en ligne auprès de 1 529 Canadiens âgés de 18 ans ou plus a été réalisé entre le 1er et le 3 juin 2024 inclusivement, à l'aide du panel en ligne de Léger, LEO. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et affiche un taux de rétention de 90 pour cent. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel Web dans ce cas). Un échantillon probabiliste de même taille donnerait une marge d'erreur de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

