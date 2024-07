BLUE FROG ROBOTICS : succès d'une pépite de la French Tech qui met la technologie au service des enfants malades





PARIS, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Chaque année, près de 11 000 élèves accidentés ou souffrant d'une maladie chronique ou de longue durée sont scolarisés dans les établissements hospitaliers et sanitaires, selon le Ministère de l'Education Nationale (1)

Face aux besoins multiples dans l'accompagnement de ces enfants et de leurs familles, le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont lancé en 2020 un marché public portant sur la fourniture, la livraison et la maintenance de systèmes de télé-présence robotisés, qui est devenu le programme TED-i (« Travailler ensemble à distance et en interaction »), un dispositif innovant de télé-éducation inclusive, au service de l'accompagnement scolaire des élèves empêchés par des maladies graves et de longue durée.

Une première Mondiale !

Dans le cadre de ce programme national, BLUE FROG ROBOTICS, startup française pionnière et leader de la robotique sociale boostée à l'IA, a livré dans toutes les académies de France métropolitaine et d'outre-mer 1750 robots Buddy pour avoir un impact social positif sur cet enjeu d'école inclusive.

Buddy, une belle innovation en faveur de l'inclusion scolaire !

Assis en classe aux côtés des autres enfants, Buddy, le robot émotionnel, devient l'avatar de l'enfant empêché, lui permettant ainsi de poursuivre sa scolarité et d'interagir avec ses camarades et son enseignant en pilotant le robot via une tablette à distance. Buddy le représente, projetant simultanément le visage de l'enfant sur l'écran du robot lors des cours. Les professeurs peuvent ainsi s'adresser à l'élève via le robot qui peut lever la main virtuellement, prendre des photos ou même afficher des émotions. L'enfant hospitalisé peut ainsi réduire son sentiment d'isolement en maintenant le lien avec l'école. Buddy est particulièrement adapté au primaire où sa forme humanoïde facilite son adoption par les élèves et les professeurs ainsi que par sa taille et son poids réduit, permettant de le déplacer très facilement.

BLUE FROG ROBOTICS dévoile aujourd'hui un état des lieux très encourageant sur l'usage de ses robots Buddy au service des enfants malades.

Ce projet est un véritable succès, notamment grâce au soutien et à l'engagement des académies, des recteurs, des eRUN et des enseignants.

" Quelle chance de pouvoir rendre présent un élève absent ! Chacun vit cette situation comme une évidence, une avancée technologique au service de l'humain. Ce projet est perçu comme une évidence par beaucoup de parents, qui n'imagineraient pas revenir en arrière. C'est un succès unanime, au service du bien-être de tous les enfants" déclare l'équipe du Numérique de l'académie de Nancy-Metz qui déploie de nombreux Buddy.

En voici quelques points clés :

Plusieurs centaines de Buddy utilisés tous les jours dans les écoles primaires

35% d'augmentation des heures de téléprésence entre les années scolaires 2022 et 2023

2023 De nombreux témoignages enthousiastes d'élèves et leurs parents, sans compter les porteurs du programme qui s'accordent à dire qu'il s'agit d'un outil extraordinaire

"Vous ne vous rendez pas compte de comment vous changer nos vies. Mon fils en a bénéficié que durant 1 mois et demi. En si peu de temps, il s'est passé énormément de choses. Je vous souhaite vraiment une pleine réussite et un développement au niveau mondial. Pour que chaque enfant malade puisse en bénéficier et avoir ce lien social qui est si important à leur développement". Zahira, maman d'Amine utilisateur de Buddy.

Découvrez ici de nombreux retours d'expérience d'utilisateurs de Buddy

Buddy s'exporte au-delà des frontières

Fort de ce premier succès en France, la société a déjà commencé à exporter cette offre à l'international, notamment en Suisse et en Belgique, et est en discussion avec le gouvernement Japonais pour lutter contre l'augmentation de l'absentéisme scolaire, et le phénomène "hikikomori", qui a pris une telle ampleur depuis le COVID qu'il inquiète le ministère de l'Éducation japonais.

(1) Données Ministère de l'Éducation Nationale

A propos de BLUE FROG ROBOTICS

Fondée en 2014 par Rodolphe HASSELVANDER, BLUE FROG ROBOTICS est une startup française pionnière et leader de la robotique sociale, qui crée des "Robots For Good", parfaite incarnation de l'IA émotionnelle, des robots bienveillants capables d'améliorer la vie de tous, et plus particulièrement, de créer du lien social, et de favoriser l'apprentissage des enfants, notamment ceux fragilisés par la maladie ainsi que ceux à besoins particuliers.

Plus d'informations sur www.bluefrogrobotics.com

Contact Presse

Maud VERRAES

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2453833/Blue_Frog_Robotics_Logo.jpg

4 juillet 2024 à 03:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :