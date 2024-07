Une enquête de Spendesk révèle que les PME ont neuf fois plus de fournisseurs que de collaborateurs





Spendesk, référence de la gestion des dépenses pour les entreprises, présente les conclusions de son nouveau rapport, « Enquête : les coûts cachés de la gestion fournisseur ». En analysant 4,7 millions de fournisseurs à travers un échantillon de 5 000 clients de Spendesk en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, le rapport révèle que les PME de ces pays ont neuf fois plus de fournisseurs que de collaborateurs, mais qu'elles n'ont recours qu'à un quart d'entre eux. Les résultats indiquent que les PME d'aujourd'hui dépendent fortement de capacités externalisées, mais qu'elles ne les gèrent peut-être pas assez efficacement, ce qui entraîne des pertes financières cachées.

Principaux résultats :

Les PME ont neuf fois plus de fournisseurs que de collaborateurs, avec une moyenne de 800 fournisseurs.

De nombreuses PME n'utilisent qu'un quart des fournisseurs inscrits dans leur registre, ce qui représente une perte potentielle totale de 1,1 milliard d'euros en termes de temps et de coûts de gestion.

Les cinq principaux domaines de dépenses avec les fournisseurs sont : les services aux entreprises, les voyages et l'hébergement, l'entretien et les fournitures de bureau, la nourriture et les boissons, ainsi que la vente au détail et les marchandises.

Les résultats soulignent la nécessité pour les entreprises d'adopter une approche active de la gestion des dépenses. Avec l'augmentation constante de l'externalisation et le coût de chaque fournisseur pour une entreprise, aux alentours de 1000 ? par an, la gestion des fournisseurs (y compris les aperçus holistiques, la négociation et le paiement) devient un sous-ensemble de plus en plus important pour la gestion des dépenses d'une entreprise et pour l'élimination des coûts cachés.

Ce rapport sur la gestion des fournisseurs fait suite à l'acquisition par Spendesk de la société d'approvisionnement Okko en avril 2024. Julien Chriqui, cofondateur et PDG d'Okko, déclare : « Les conclusions du rapport soulignent à quel point il est crucial pour les entreprises d'optimiser leurs processus de gestion des fournisseurs afin de maîtriser et d'optimiser les coûts».

« Les PME doivent adopter une approche active de la gestion des dépenses. En consolidant les paiements et en négociant en tant qu'entité unique, les équipes financières peuvent tirer parti de leur pouvoir d'achat combiné pour obtenir des taux et des conditions plus favorables de la part des fournisseurs. Cette approche permet non seulement de gérer les coûts, mais aussi de renforcer les relations avec les fournisseurs », poursuit-il.

Le rapport examine également les domaines dans lesquels les PME dépensent de l'argent auprès des fournisseurs. Selon les données de Spendesk, les trois principales catégories de dépenses par carte sont les services aux entreprises (tels que les abonnements aux logiciels et les services de conseil) (42 %), les voyages et l'hébergement (19 %) et les dépenses générales de l'entreprise, telles que l'entretien et les fournitures de bureau (9 %).

Julien Lafouge, directeur financier de Spendesk, ajoute : « La gestion active des dépenses ne consiste pas seulement à gérer "qui" vous payez, mais aussi "comment" vous les payez. Pour les contrôleurs financiers, il est essentiel de savoir où va l'argent afin d'améliorer les opérations financières. Payer un fournisseur par facture est une option intéressante lorsque le coût de la facture et le coût du passage de la facture au paiement s'équilibrent. Par exemple, si vous avez une facture de 200 ?, mais que le temps passé à la recevoir et à la faire passer par vos systèmes coûte 100 ?, votre facture vous coûtera près de 50 % de plus. Les frais bancaires liés au transfert de l'argent pour payer les fournisseurs ne sont pas non plus pris en compte. En revanche, si la facture s'élève à 20 000 ?, les frais de gestion sont minimes en comparaison. Les grosses factures uniques sont donc acceptables, mais pour tout le reste, il est préférable de payer par carte ».

Une version complète du rapport de Spendesk, « Enquête : les coûts cachés de la gestion fournisseur », est disponible ici.

