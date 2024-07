HR Path lève 500 millions d'euros auprès d'Ardian pour accélérer sa stratégie d'acquisition internationale et consolider sa position de leader en transformations RH





PARIS, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil en ressources humaines et de l'intégration de SIRH, annonce une levée de fonds record de 500 millions d'euros auprès d'Ardian, l'un des acteurs mondiaux de référence du capital investissement. Cette levée de fonds, la plus importante de l'histoire de l'entreprise, marque une nouvelle étape clé de la success story HR Path. Elle permettra au Groupe de consolider son leadership mondial en accélérant son expansion aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans les pays nordiques et en Australie.

HR Path : Transformation RH pour une gestion des ressources humaines efficace et personnalisée

L'optimisation du recrutement, le développement et la rétention des talents, ainsi que la gestion efficace des ressources humaines sont des facteurs clés de succès et de la compétitivité des entreprises.

Pour relever ces défis dans un marché mondial caractérisé par une multiplicité de solutions technologiques disponibles, En offrant une approche globale et personnalisée aux défis RH, le Groupe se positionne comme un véritable "one stop shop des RH".

Au travers de ses trois lignes de métiers - Advise, Implement et Run - HR Path propose des services de conseil, d'implémentation de systèmes RH et d'externalisation de la paie, permettant aux entreprises de toutes tailles et secteurs de transformer et d'optimiser leurs fonctions RH de manière efficace et personnalisée.

Un financement record pour entrer dans une nouvelle phase de croissance

Fort de ce positionnement, HR Path s'est imposé parmi les leaders mondiaux du conseil en ressources humaines. Le groupe opère désormais dans 22 pays, comptant plus de 1800 collaborateurs et accompagne plus de 3000 entreprises clientes à travers le monde. Il réalise un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros avec une croissances annuelle moyenne de 25% depuis 2021.

Pour accélérer cette croissance, HR Path vient de clôturer une levée de fonds de 500 millions d'euros auprès d'Ardian. « L'obtention de ce financement de 500 millions d'euros d'Ardian est une étape clé de notre histoire. », déclare François Boulet, co-fondateur et CEO, HR Path. « Ce partenariat souligne la confiance dans notre modèle d'entreprise et notre trajectoire de croissance. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux partenaires de HR Path, à nos employés et à nos clients pour leur soutien indéfectible et leur dévouement. Avec le soutien de l'équipe et d'Ardian, nous sommes prêts à étendre nos services de transformation digitale RH à l'échelle mondiale et à offrir une valeur inégalée à nos clients. »

HR Path prévoit d'utiliser ce nouveau financement pour continuer et accélérer la stratégie de croissance externe initiée en 2009, qui a vu l'intégration de 38 entreprises dans 12 pays. Le groupe prévoit en particulier de réaliser de nouvelles acquisitions ciblées dans des marchés stratégiques tels que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, les pays nordiques et l'Australie - pour enrichir la proposition de valeur de HR Path et renforcer sa position sur le marché mondial.

Cyril Courtin, co-fondateur et CEO, HR Path, ajoute : « Nous exprimons également notre gratitude à nos partenaires tels que Société Générale Capital Partenaires (SGCP), l'un de nos premiers partenaires financiers, et en particulier à Marc Jacquin, Directeur des Participations chez SGCP, pour leur soutien et leur collaboration. Cet investissement significatif nous permet d'accélérer nos plans de croissance et d'innover davantage dans nos offres de services. Nous sommes enthousiastes face aux opportunités à venir et nous nous engageons à promouvoir l'excellence dans les services RH des entreprises du monde entier. »

