La succursale de NX Germany à Bratislava transporte en Slovaquie les dessins dessins de cerisiers en fleurs réalisés par des élèves d'écoles primaires japonaises.

TOKYO, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH (ci-après « NX Germany »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a transporté 25 dessins de cerisiers en fleurs réalisés par des élèves d'écoles primaires de la préfecture de Gifu, au Japon, pour être exposés à l'exposition « Sakura in my eyes » qui s'est tenue à Bratislava, en Slovaquie, du 10 au 22 juin.

Environ 450 cerisiers ont été plantés en Slovaquie en 2020 pour commémorer 100 ans d'échanges bilatéraux avec le Japon. La plantation de ces arbres a conduit au lancement du Festival Sakura et Art dans certaines régions de Slovaquie en 2023, et, cette année, des événements sur le thème des cerisiers en fleurs ainsi que des événements présentant la culture japonaise ont été organisés.

Dans le cadre du Festival Sakura et Art de cette année, une exposition de dessins de cerisiers en fleurs réalisés par des enfants de Slovaquie et du Japon s'est tenue du 10 au 22 juin. Ont été exposés lors de cet événement des dessins de cerisiers réalisés par des enfants des deux pays, parmi lesquels 25 dessins d'élèves du primaire de la préfecture de Gifu, au centre du Japon, livrés au lieu de l'exposition par la branche de Bratislava de NX Germany. La préfecture de Gifu entretient des liens étroits avec la Slovaquie, ayant été une ville hôte pour les athlètes slovaques participant aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.

Une cérémonie d'ouverture de l'exposition a été suivie par l'Ambassadeur du Japon en République slovaque, Yasuhiro Kawakami, et d'autres dignitaires, et de nombreuses personnes sont venues voir les dessins des élèves d'écoles primaires japonais, faisant de l'exposition une précieuse opportunité d'échange culturel.

Le groupe NX continuera de s'engager dans des activités de contribution sociale pour aider activement à approfondir les échanges entre le Japon et le reste du monde.

