Un don de BMO lance un programme d'alphabétisation agricole essentiel avec l'Université de Calgary

Le don d'un million de dollars de BMO au Simpson Centre for Food and Agricultural Policy et à ses partenaires universitaires stratégiques favorisera la compréhension des systèmes alimentaires pour les générations à venir.

CALGARY, AB, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Simpson Centre for Food and Agricultural Policy de la School of Public Policy de l'Université de Calgary a annoncé aujourd'hui un don d'un million de dollars de BMO pour lancer un programme novateur visant à changer la façon dont la société perçoit le système alimentaire et interagit avec lui. Ce programme, intitulé Ag Literacy for Healthier People and Planet (L'alphabétisation agricole pour des personnes et une planète en meilleure santé), permettra de mieux comprendre les complexités du système agricole dans un monde où les aliments que nous consommons jouent un rôle crucial pour notre santé et celle de notre planète.

Le Simpson Centre et ses partenaires universitaires stratégiques - 13 universités à travers le Canada, ainsi que l'Université de Stanford aux États-Unis - mèneront des activités de sensibilisation et de recherche sur les systèmes alimentaires sur une période d'environ cinq ans, afin de favoriser une meilleure compréhension des choix alimentaires que nous faisons et d'éclairer l'élaboration des politiques agricoles. Grâce à des activités de sensibilisation et de recherche ciblées, le Centre s'efforcera de promouvoir des changements positifs dans les habitudes alimentaires et les politiques agricoles.

« BMO est fier de s'associer au programme Ag Literacy for Healthier People and Planet pour aider à mieux faire comprendre l'importance de l'innovation durable dans le système agroalimentaire et la façon dont nos collectivités interagissent avec lui, a déclaré Helen Seibel, chef, BMO Générosité et soutien aux collectivités, BMO. Soutenir l'excellence en agriculture chez les prochaines générations d'étudiants au Canada et aux États-Unis est conforme à la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et démontre comment nous favorisons le progrès pour un avenir durable. »

Le programme fournira une variété de ressources écrites et numériques pour éduquer le public sur des questions controversées dans le système alimentaire, comme l'utilisation des OGM, des pesticides et des étiquettes alimentaires, tout en sondant les connaissances des consommateurs et en s'engageant activement auprès des citoyens.

Guillaume Lhermie, directeur du Simpson Centre, commente : « Le programme est conçu pour toucher un large éventail de publics, y compris les parties prenantes officielles telles que la recherche, le secteur et les administrations publiques, ainsi que les publics informels tels que les consommateurs et les citoyens. Nous nous concentrons particulièrement sur l'engagement des jeunes adultes et des adolescents qui sont actifs sur les médias sociaux et désireux de participer à l'élaboration de l'avenir des systèmes alimentaires ».

En 2023, notre impact social s'est traduit par des dons s'élevant à plus de 84 millions de dollars au bénéfice de centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux gens de s'épanouir et aux collectivités de prospérer.

Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de la School of Public Policy

La School of Public Policy est la principale école de politique publique du Canada. Fondée en 2008, elle a pour mission d'alimenter le discours politique par des travaux de recherche, de sensibilisation et d'enseignement pertinents. Son corps professoral est composé de chercheurs aux références didactiques exceptionnelles et de praticiens expérimentés dans le monde des affaires, les administrations publiques et le secteur à but non lucratif.

Les recherches de l'école sont respectées parce qu'elles sont indépendantes, crédibles et fondées sur des données concrètes. Son influence se traduit par une large diffusion auprès des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des médias. En effet, la School of Public Policy est la plus citée au Canada, à la fois dans les médias traditionnels et dans les publications universitaires.

À propos du Simpson Centre for Food and Agricultural Policy

Le Simpson Centre for Food and Agricultural Policy est un institut universitaire de politique qui soutient l'agriculture et l'agroalimentaire canadiens. Il est affilié à la School of Public Policy de l'Université de Calgary. Notre objectif est de mobiliser la recherche pour améliorer l'élaboration des politiques et la prise de décision afin de rendre le secteur agricole plus durable. Renforcer la durabilité de l'agroalimentaire et de l'agriculture signifie augmenter la production alimentaire pour nourrir une population mondiale croissante, tout en tenant compte des impacts sociaux et sanitaires et de l'environnement naturel.

