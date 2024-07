Room Mate Hotels renforce sa présence avec l'acquisition de Staying Valencia





Room Mate Hospitality & Leisure, S.L. (« Room Mate Hotels »), une marque hôtelière et une société de gestion locative de premier plan basée à Madrid, annonce aujourd'hui l'acquisition de Staying Valencia, un portefeuille d'hôtels-boutiques et d'appart-hôtels à Valence. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans la stratégie d'expansion de Room Mate Hotels, soutenue par le soutien de TPG Angelo Gordon, une plateforme diversifiée de crédit et d'investissement immobilier au sein de TPG, et Westmont Hospitality (« Westmont »), qui ont acquis ensemble Room Mate Hotels en 2022.

Staying Valencia exploite un portefeuille de dix établissements à Valence, y compris l'hôtel primé Helen Berger, et est reconnu pour sa solide réputation, son service client d'exception et son engagement à offrir aux clients des expériences authentiques et locales. Cette acquisition élargit non seulement la présence de Room Mate Hotels dans toute l'Espagne, mais renforce également son ancrage à Valence, la troisième plus grande ville d'Espagne et une destination florissante sur le marché européen de l'hôtellerie. Room Mate Hotels prévoit d'intégrer et de renommer ces propriétés dans son portefeuille d'hôtels de premier choix.

Depuis l'acquisition de Room Mate Hotels par TPG Angelo Gordon et Westmont en 2022, Room Mate Hotels a considérablement renforcé sa situation financière et réorganisé son portefeuille grâce à un programme de dépenses en capital dans plusieurs hôtels. La société est maintenant bien placée pour poursuivre son expansion internationale grâce à de nouvelles acquisitions stratégiques, de nouveaux baux et des accords de gestion hôtelière.

Jacopo Burgio, directeur général, immobilier européen, TPG Angelo Gordon, déclare : « Nous pensons que Room Mate opère désormais avec une position de solidité financière sans dette et avec un objectif de BAIIA de 40 millions EUR en 2025 pour l'entité combinée. Nous sommes heureux d'avoir aidé Room Mate à redevenir l'une des principales chaînes hôtelières internationales et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à soutenir l'entreprise alors qu'elle cherche à saisir des opportunités passionnantes dans le secteur hôtelier européen et au-delà. »

Et Westmont Hospitality d'ajouter : « Room Mate présente une trajectoire de croissance passionnante, soutenue par un bilan solide, une équipe de direction institutionnalisée et un portefeuille hôtelier rénové. Cette acquisition reflète notre engagement indéfectible à soutenir l'expansion continue de l'entreprise sur des marchés hôteliers et touristiques en forte croissance tels que Valence grâce à l'ajout d'actifs de haute qualité. »

Kike Sarasola, fondateur et président de Room Mate Hotels, exprime son enthousiasme au sujet de l'acquisition : « Accueillir Staying Valencia au sein de la famille Room Mate marque une étape importante dans notre histoire. Nous sommes ravis d'ajouter Staying Valencia à notre portefeuille d'hôtels de premier choix. La richesse culturelle de Valence et la philosophie hôtelière de l'entreprise s'alignent parfaitement sur les valeurs de Room Mate. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec les nouveaux propriétaires, les employés et les parties prenantes. Ensemble, nous nous engageons à établir de nouvelles références en matière d'excellence hôtelière. »

L'acquisition de Staying Valencia par Room Mate Hotels fait suite à la récente acquisition de The Lime Tree Hotel à Belgravia, à Londres, fin 2023, ainsi qu'à l'ouverture récente du Palazzo Dei Fiori by Room Mate à Venise. Avec cette transaction, Room Mate Hotels exploitera 32 établissements en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Turquie. La société se prépare également à lancer sa marque « Room Mate Collection », conçue pour les voyageurs à la recherche d'une expérience de luxe raffinée et distinctive.

Clifford Chance (juridique), Perez Llorca (fiscalité et structuration), Jones Lang LaSalle (commercial), PwC (financier) et Arcadis (technique) ont agi en qualité de conseillers auprès de Room Mate Hotels dans le cadre de la transaction. JJL, dirigé par Javier de Miguel, a agi en tant que conseiller financier et juridique auprès de Staying Valencia.

À propos de Room Mate Hotels

Créé en 2005, Room Mate Hotels est une marque hôtelière espagnole et une société de gestion locative avec 32 hôtels et environ 2 200 clés sous gestion dans 5 pays et 14 villes. Avec son siège social à Madrid, Room Mate Hotels emploie plus de 900 personnes. Connu pour son approche dynamique, axée sur les personnes et éclectique, Room Mate Hotels offre des expériences uniques et personnalisées inspirées par les cultures locales. Des designers de renom tels que Patricia Urquiola, Lázaro Rosa Violán, Tomás Alía, Lorenzo Castillo et Pascua Ortega, entre autres, ont contribué au caractère distinctif de Room Mate Hotels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.room-matehotels.com.

À propos de TPG

Créé à San Francisco en 1992, TPG est une société mondiale de premier plan de gestion d'actifs alternatifs. La société gère 224 milliards USD d'actifs et dispose d'équipes d'investissement et d'exploitation dans le monde entier. TPG investit dans un ensemble de stratégies diversifiées, y compris le capital-investissement, l'impact, le crédit, l'immobilier et les solutions de marché, et notre stratégie unique est axée sur la collaboration, l'innovation et l'inclusion. Nos équipes combinent une expérience approfondie des produits et du secteur avec des capacités et une expertise étendues pour développer des idées différenciées et ajouter de la valeur pour nos investisseurs de fonds, nos sociétés de portefeuille, nos équipes de gestion et nos communautés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tpg.com.

À propos de Westmont Hospitality

Créé en 1975, Westmont est devenu l'une des plus grandes organisations hôtelières privées au monde avec une présence significative en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. En tant que propriétaire-exploitant, la société a forgé des alliances avec certaines des plus grandes marques hôtelières au monde, notamment Hilton, Marriott, IHG, Hyatt, Fairmont, Four Seasons, LHW et Choice Hotels. Son portefeuille diversifié comprend des propriétés 2 à 5 étoiles, un service limité à un service complet, de grandes conférences, des appart-hôtels, des hôtels-boutiques et des hôtels de luxe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.whg.com.

3 juillet 2024 à 17:25

